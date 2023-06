Nowy siatkarz w klubie PlusLigi. "Jego imię oznacza zwycięstwo"

Nowym siatkarzem Trefla Gdańsk został Voitto Koykka. Grający na pozycji libero reprezentant Finlandii to lider rankingu przyjmujących niemieckiej Bundesligi po rundzie zasadniczej minionego sezonu. – Voitto, mimo młodego wieku, ma już doświadczenie reprezentacyjne, a także za sobą dobry sezon w lidze niemieckiej. Widzę w nim duży potencjał do dalszego rozwoju, a w tak silnej lidze jak PlusLiga zdecydowanie wiele się nauczy – powiedział trener Trefla Igor Juricić.

Voitto Koykka trzy dni temu skończył 24 lata i mierzy 179 cm. Urodził się w fińskim regionie Vilppula i to również w rodzimej lidze stawiał pierwsze kroki w siatkówce. W latach 2019–22 reprezentował barwy Akaa-Volley, z którym grając w najwyższej klasie rozgrywkowej sezon 2021/22 zakończył na trzecim miejscu.

Przed rozgrywkami 2022/23 przeniósł się do niemieckiej Bundesligi do klubu Helios Grizzlys Giesen. Miniony sezon jego zespół zakończył na piątej pozycji, a sam Koykka po głównej rundzie rozgrywek był liderem rankingu przyjmujących pod kątem liczby pozytywnych lub perfekcyjnych przyjęć piłki. Na 309 przyjęć zanotował 62 przyjęcia perfekcyjne oraz 117 pozytywnych. W rankingu wyprzedził m.in. dobrze znanego w Gdańsku Rubena Schotta. Przejście do Trefla Gdańsk będzie jego pierwszym rozdziałem przygody z PlusLigą.

– Słyszałem wiele dobrego o drużynie oraz samym klubie. Myślę też, że Trefl to dobre miejsce na kolejny krok rozwoju w mojej karierze. Jestem też bardzo podekscytowany możliwością gry w polskiej lidze, która bez zwątpienia jest jedną z najsilniejszych na świecie, walczy w niej wiele bardzo dobrych zespołów, na naprawdę wysokim poziomie. W lidze niemieckiej gra wielu graczy, którzy znają PlusLigę i Trefla, więc oczywiście podpytywałem ich o rozgrywki, klub, miasto. Wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach – stwierdził Koykka.

– Bardzo się też cieszę na przeprowadzkę do Gdańska, poznałem trochę miasto, gdy z reprezentacją Finlandii grałem w 2021 roku w mistrzostwach Europy w ERGO ARENIE. Teraz z pewnością będzie więcej czasu na zobaczenie wszystkich uroków Gdańska – dodał nowy "gdański lew".

Voitto Koykka obecnie występuje z reprezentacją Finlandii w rozgrywkach Złotej Ligi CEV. Jego reprezentacja zakwalifikowała się także do tegorocznych mistrzostw Europy, które rozpoczną się 28 sierpnia. Finlandia trafiła do grupy B, w której mierzyć się będzie z Bułgarią, Słowenią, Ukrainą, Chorwacją oraz Hiszpanią.

– Przede wszystkim bardzo się cieszę, że zatrzymaliśmy większość zespołu na kolejny sezon, nie dokonujemy wielu zmian i ta ciągłość pracy, w szczególności z młodymi zawodnikami, jest dla nas bardzo ważna. Większość naszych graczy poczyniła już postęp w minionym sezonie, ale cały czas jest duże pole do rozwoju i jestem przekonany, że przy odpowiedniej motywacji zarówno zawodnicy indywidualnie, jak i cała drużyna będą stawiać kolejne kroki w przód. Gdy wiedzieliśmy, że z Gdańskiem rozstanie się Luke Perry, mieliśmy na oku młodych libero, którzy będą dobrze pasować do naszego zespołu. Voitto Koykka mimo młodego wieku ma już także doświadczenie reprezentacyjne, jak również za sobą dobry sezon w lidze niemieckiej. Widzę w nim duży potencjał do dalszego rozwoju, a w tak silnej lidze jak PlusLiga zdecydowanie wiele się nauczy. Jestem też przekonany, że Voitto szybko zaadaptuje się w grupie "gdańskich lwów" – powiedział trener Trefla Gdańsk Igor Juricić.

🔥 Voitto Köykkä nowym #gdańskimlwem 🔥



Fiński libero związał się z klubem rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia 🇫🇮🦁



Przejrzeliśmy słownik polsko-fiński i znaleźliśmy w nim imię naszego gracza, które oznacza po prostu zwycięstwo 👏😉#ZwycięskieTransfery pic.twitter.com/CspPcoY74z — Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) June 6, 2023

Voitto Koykka związał się z klubem rocznym kontraktem, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Ponieważ imię nowego libero Trefla oznacza zwycięstwo, klub w ramach zagadki transferowej w mediach społecznościowych przedstawiał tłumaczenie słowa zwycięstwo na różne języki, w tym na końcu na fiński. Grafika transferowa nawiązuje z kolei do definicji słownikowej, a w myśl hasła zwycięskie transfery w przyszłym tygodniu zaprezentowany zostanie także drugi zawodnik przychodzący do Gdańska przed sezonem 2023/2024.

RM, Polsat Sport, treflgdansk.pl