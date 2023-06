"Klątwa Barcelony". Jak wyglądały finały Ligi Mistrzów Pepa Guardioli?

Pep Guardiola, w swojej bogatej karierze, do finału Ligi Mistrzów dotarł pięciokrotnie - dwa razy jako piłkarz i trzy razy jako trener. Z wywalczenia Pucharu Europy cieszył się z kolei trzykrotnie, jednak sukcesu tego ani razu nie świętował jako trener Bayernu Monachium oraz Manchesteru City... Czy tym razem Hiszpan ściągnie z siebie "klątwę Barcelony"? Jak wyglądały wcześniejsze finały szkoleniowca w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na świecie?

W swojej karierze zawodniczej Pep Guardiola wystąpił w ostatniej edycji rozgrywek zwanych Pucharem Europy Mistrzów Krajowych. W 1992 roku, broniąc barw ekipy FC Barcelona, w której występował w sumie przez 11 lat, udało mu się sięgnąć po trofeum kosztem Sampdorii (1:0). Do wyłonienia zwycięzcy na Wembley konieczna była dogrywka, w której został zmieniony w 113. minucie, tuż po trafieniu Ronalda Koemana.

Dwa lata później, w rozgrywkach noszących już nazwę Ligi Mistrzów, po raz kolejny dotarł do wielkiego finału, jednak "Duma Katalonii" została w nim rozbita na Stadionie Olimpijskim w Atenach przez AC Milan (0:4).

Sezon 2008/09

Na powrót do finału Guardiola czekał 15 lat, kiedy już jako trener "Blaugrany", wywalczył awans do rozgrywanego na Stadio Olimpico w Rzymie spotkania przeciwko Manchesterowi United. Ekipa z Lionelem Messim, Samuelem Eto'o, Xavim, Andresem Iniestą, Carlesem Puyolem, Gerardem Pique, czy Thierrym Henrym w składzie zwyciężyła 2:0, po golach dwóch zawodników wymienionych na początku wyliczanki. Wcześniej zaś utorowała sobie drogę pokonując w fazie pucharowej Olympique Lyon (1:1 na wyjeździe i 5:2 u siebie), Bayern Monachium (4:0 u siebie, 1:1 w Monachium) oraz Chelsea (0:0 u siebie, 1:1 na wyjeździe). O awansie do finału zadecydowała więc, nieistniejąca już, zasada goli strzelonych na wyjeździe.

Sezon 2010/11

Rok po sukcesie w Rzymie ekipa z Barcelony odpadła w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mourinho, jednak w kolejnym sezonie poszczęściło jej się znacznie bardziej. Po wyrzuceniu za burtę turnieju drużyny Arsenal FC (1:2 na wyjeździe i 3:1 u siebie), Szachtara Donieck (5:1 na Camp Nou i 1:0 na Ukrainie), oraz Realu Madryt (2:0 w stolicy oraz 1:1 w Katalonii), los po raz kolejny, w krótkim odstępie czasu, skojarzył ze sobą w finale "Blaugranę" i "Czerwone Diabły". Wynik finału na Wembley otworzył w 27. minucie Pedro, chwilę później wyrównał Wayne Rooney, jednak w drugiej połowie szalę zwycięstwa na stronę "Dumy Katalonii" przechylili Lionel Messi oraz David Villa. Mecz zakończył się wynikiem 3:1.

