Awans Polaków do Finałów Mistrzostw Świata CrossFit Games 2023

W dniach 2-4 czerwca 2023 roku w Berlinie odbyły się półfinałowe eliminacje do prestiżowych Mistrzostw Świata CrossFit Games. Zmagania sportowców z całej Europy obserwowały tłumy widzów na hali Max-Schmeling-Halle, kibicując zawodnikom w tej wymagającej dyscyplinie.

CrossFit to intensywny, różnorodny trening funkcjonalny, który łączy elementy gimnastyki, podnoszenia ciężarów, biegów i innych ćwiczeń. Jest to sport, który charakteryzuje się swoją uniwersalnością - niezależnie od poziomu sprawności, każdy może dostosować trening CrossFit do swoich indywidualnych możliwości.

Polskę w półfinałach reprezentowało 6 zawodników, z czego trzech z nich - Bronisław Olenkowicz, Michał Wesołowski oraz Gabriela Migała - uzyskało awans do finałowych rozgrywek The CrossFit Games, w których zmierzy się 40 najsprawniejszych mężczyzn oraz kobiet z całego świata.

Do finału awansuje zaledwie 0,5% wszystkich zawodników z całego świata!

CrossFit ma wiele zalet, z których najważniejsze to poprawa ogólnej sprawności fizycznej, wydolności, siły, zwinności, szybkości oraz koordynacji. Wyrabia także dyscyplinę, determinację i odporność na stres, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu nie tylko na arenie sportowej, ale również w codziennym życiu.

Trening CrossFit jest zróżnicowany i nigdy nie jest monotonny, co pomaga utrzymać motywację do regularnych ćwiczeń. Oprócz tego, CrossFit sprzyja budowaniu społeczności - treningi odbywają się w grupach, co zdecydowanie podnosi poziom zaangażowania i rywalizacji.

Finały Mistrzostw Świata CrossFit Games odbędą się w dniach 1-6 sierpnia w Madison, Wisconsin. Mamy nadzieję, że nasza polska reprezentacja pokaże swoją siłę i determinację, walcząc o tytuł najlepszych na świecie.

Informacja prasowa