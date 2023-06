Już w ten weekend organizacja UFC zawita do Vancouver. W walce wieczoru dojdzie do starcia o pas mistrzowski kategorii koguciej pań. Amanda Nunes (22-5, 13 KO, 4 Sub) będzie broniła tytułu w pojedynku z Irene Aldaną (14-6, 8 KO, 3 Sub). Niezwykle ciekawie powinno być w co-main evencie, w którym rękawice skrzyżują Charles Oliveira (33-9-1NC, 9 KO, 21 Sub) i Beneil Dariush (22-4-1, 5 KO, 8 Sub). Transmisja gali UFC 289: Nunes - Aldana w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.