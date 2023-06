Ależ wyczyn Igi Świątek! Dołączyła do wielkich legend

W sięgającej 1897 roku historii imprezy to 31. przypadek, kiedy w singlu kobiet doszło do powtórzenia sukcesu sprzed roku, przy czym aż 19-krotnie zdarzyło się to jeszcze przed drugą wojną światową, m.in. cztery razy, w latach 1921-23 i 1926, dokonała tego Francuzka Suzanne Lenglen, której imię nosi dziś druga największa arena kompleksu Rolanda Garrosa.

Trzykrotnie - w latach 1975, 1980 i 1986 - triumf w Paryżu potrafiła powtórzyć Amerykanka Chris Evert, która w sobotę wręczyła Świątek główne trofeum. Dwukrotnie udało się to pochodzącej z Jugosławii Monice Seles, Niemce Steffi Graf, a przed Polką ostatnia dokonała tego Belgijka Justine Henin 2007 roku, kiedy po raz trzeci sięgnęła po tytuł w stolicy Francji.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek już po sesji zdjęciowej w Paryżu. Co za widoki! (ZDJĘCIA)

Od edycji 2008 do tego roku co 12 miesięcy zmieniała się zwyciężczyni, choć w tym okresie dwukrotnie najlepsze były na kortach im. Rolanda Garrosa m.in. Amerykanka Serena Williams, Rosjanka Maria Szarapowa czy... Świątek.

Polka po pierwszy wielkoszlemowy tytuł sięgnęła w Paryżu w sezonie 2020. W kolejnej edycji odpadła jednak w ćwierćfinale z Greczynką Marią Sakkari, powiększając grono zawodniczek, którym nie udało się triumfować rok po roku. W sobotę zdołała się jednak wpisać na tę listę jako 16. w historii.

Tenisistki, które obroniły tytuł w turnieju French Open:

1898 Adine Masson (Francja)

1899 Adine Masson (Francja)

1903 Adine Masson (Francja)

1905 Kate Gillou-Fenwick (W. Brytania)

1906 Kate Gillou-Fenwick (W. Brytania)

1910 Jeanne Matthey (Francja)

1911 Jeanne Matthey (Francja)

1912 Jeanne Matthey (Francja)

1914 Marguerite Broquedis (Francja)

1921 Suzanne Lenglen (Francja)

1922 Suzanne Lenglen (Francja)

1923 Suzanne Lenglen (Francja)

1926 Suzanne Lenglen (Francja)

1929 Helen Wills (USA)

1930 Helen Wills-Moody (USA)

1934 Margaret Scriven (W. Brytania)

1936 Hilde Sperling (Niemcy)

1937 Hilde Sperling (Niemcy)

1939 Simone Mathieu (Francja)

1954 Maureen Connolly (USA)

1970 Margaret Smith-Court (Australia)

1975 Chris Evert (USA)

1980 Chris Evert (USA)

1986 Chris Evert (USA)

1988 Steffi Graf (Niemcy)

1996 Steffi Graf (Niemcy)

1991 Monica Seles (Jugosławia)

1992 Monica Seles (Jugosławia)

2006 Justine Henin (Belgia)

2007 Justine Henin (Belgia)

2023 Iga Świątek (Polska)

KN, PAP