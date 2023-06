W przyszłym sezonie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce zostało już tylko jedno wolne miejsce. Kto je zajmie? Przed nami wielki finał baraży o PKO BP Ekstraklasę, który zostanie rozegrany w Niecieczy. Transmisja meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jedno jest pewne - do PKO BP Ekstraklasy na pewno awansuje drużyna z województwa małopolskiego. Faworytem niedzielnej batalii są niecieczanie, którzy dodatkowo mogą liczyć na atut własnego boiska. Na drużynie Puszczy zapewne nie robi to jednak większego wrażenia. Mało kto stawiał przecież, że podopieczni Tomasza Tułacza w półfinale baraży będą w stanie ograć na wyjeździe Wisłę Kraków. I to w jakim stylu!

Przypomnijmy, że zespół z Niecieczy w drodze do decydującego starcia pokonał z kolei 2:0 Stal Rzeszów. Bramkami podzielili się Wiktor Biedrzycki i Muris Mesanović.

W sezonie zasadniczym to Bruk-Bet mógł pochwalić się lepszym bilansem bezpośrednich gier. W sierpniu w Niepołomicach było co prawda 0:0. ale w rundzie rewanżowej piłkarze Radoslava Latala ograli Puszczę 2:1. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 18.00.