Tour de France bez kolejnej wielkiej gwiazdy!

Evenepoel nie ścigał się od 14 maja. Tego dnia wygrał jazdę indywidualną na czas w Cesenie i odzyskał koszulkę lidera Giro d'Italia, ale kilka godzin później wycofał się z wyścigu z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

"Przygotowywałem się do Giro przez sześć miesięcy i byłem w najwyższej dyspozycji. Potem nie jeździłem na rowerze przez 10 dni. Nie jest łatwo osiągnąć formę na taki wyścig, jak Tour de France. W przyszłości na pewno wystartuję we Francji, ale muszę być gotowy na 150 procent" - oświadczył Evenepoel.

W niedzielę po południu 23-letni Belg, reprezentujący grupę Soudal-Quick Step, stanie na starcie jazdy indywidualnej na czas w Einsiedeln, otwierającej wyścig Dookoła Szwajcarii. W stawce będzie także Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), powracający do ścigania po jeszcze dłuższej przerwie. Po raz ostatni startował 23 kwietnia w klasyku Liege-Bastogne-Liege, którego nie ukończył, a który wygrał... Evenepoel.

Belg planuje bronić tytułu w mistrzostwach świata w Glasgow, w tym roku przesuniętych już na pierwszą połowę sierpnia. Co do startu na przełomie sierpnia i września w wyścigu Vuelta a Espana, w którym triumfował przed rokiem, to decyzja jeszcze nie zapadła.

Innym z wielkich nieobecnych będzie Holender Steven Kruijswijk, jeden z głównych pomocników Jonasa Vingegaarda w grupie Jumbo-Visma, który w wyniku kontuzji odniesionej w kraksie na trasie poniedziałkowego etapu Criterium du Dauphine, również nie wystartuje w najbardziej prestiżowym wyścigu kolarskim na świecie.

Tour de France rozpocznie się 1 lipca w Bilbao.

KN, PAP