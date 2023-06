On kiedyś wygra Roland Garros. Trener nie ma wątpliwości

Djokovic zdobył w niedzielę swój 23. tytuł wielkoszlemowy, pokonując w finale Ruuda 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. 24-letni Norweg drugi rok z rzędu wystąpił na kortach im. Rolanda Garrosa w decydującym meczu, ale przed rokiem przegrał z Rafaelem Nadalem. We wrześniu przegrał też finał US Open - z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

ZOBACZ TAKŻE: Novak Djoković wrócił na szczyt rankingu ATP. Hubert Hurkacz wciąż na 14. miejscu

- Casper podszedł do rywalizacji z Djokovicem z ogromną pokorą. O przebiegu meczu zdecydował pierwszy set. Ruud prowadził już 4:1 i wtedy "Nole" zaczął odwracać jego losy. Przyzwyczaił się do gry Norwega i znalazł receptę na jego zagrania. Pokazał, że jest wielkim mistrzem i w tej chwili najlepszym zawodnikiem na świecie, a Casper ciągle uczniem - ocenił Strauss, polski trener na stałe mieszkający w Norwegii.

- Prawdopodobnie, gdyby Ruudowi udało się wygrać tę pierwszą partię, to Djokovic i tak by zwyciężył, ale potrzebowałby na to więcej czasu - dodał szkoleniowiec, który pracował z Ruudem w jego czasach juniorskich, a obecnie pomaga reprezentującemu Wielką Brytanię tenisiście polskiego pochodzenia Janowi Choinskiemu (170. ATP).

Norweg oba paryskie finały przegrał w trzech setach, choć przed rokiem "urwał" Nadalowi ledwie sześć gemów.

- Djokovic na początku wyglądał na spiętego. Zepsuł dwa łatwe smecze, przy trzecim, gdy zdobył punkt, odetchnął. Widać, że był zdeterminowany, ale też zdenerwowany. Miał przecież w torbie bluzę z napisem "23". Pewnie ta liczba tytułów wielkoszlemowych siedziała mu w głowie. Po zwycięstwie w Paryżu jest na najlepszej drodze do zdobycia Złotego Szlema, czyli wygrania wszystkich imprez tej rangi w sezonie. Myślę, że na tym mu zależy. Podobnie jak na zdobyciu kolejnych tytułów, by mieć ich więcej od Sereny Williams, z którą teraz się zrównał. Serb chce udowodnić sobie i światu, że mimo zawirowań i niedopuszczania go do gry w niedalekiej przeszłości z powodu braku szczepienia na COVID-19 i tak będzie najbardziej utytułowanym tenisistą w historii - tłumaczył Strauss.

Jego zdaniem jednak w przyszłości także Ruudowi uda się "zdobyć Paryż".

- Casper ma naturalne predyspozycje do gry na "cegle". Przecież to nie przypadek, że dwa lata z rzędu był w finale French Open. Kiedy wygra w Paryżu - podsumował.

MC, PAP