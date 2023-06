Piłkarska reprezentacja Argentyny zmierzy się w czwartek (15 czerwca) z Australią w meczu towarzyskim, który zostanie rozegrany w Pekinie. Zawodnicy "Albicelestes" przybyli do stolicy Chin już kilka dni przed spotkaniem, by zdążyć się zaaklimatyzować i mieć nieco więcej czasu na treningi.

Dość nieoczekiwanie problemy na lotnisku w Pekinie miał największy gwiazdor mistrzów świata, Lionel Messi. Jak podają argentyńskie media, napastnik został nawet zatrzymany przez chińską policję!

Przyczyną były problemy zawodnika z paszportem. Lionel Messi, poza argentyńskim, ma również hiszpańskie obywatelstwo i to właśnie na paszporcie z tego kraju przyleciał do "Państwa Środka". Nie wiedział jednak, że Chiny wymagają od hiszpańskich obywateli wizy. To właśnie jej brak sprawił, że gwiazdor Interu Miami miał nieprzyjemności.

Początkowo całą sprawę komplikowały problemy komunikacyjne, ale ostatecznie - po mniej więcej dwóch godzinach - Messi otrzymał zgodę na wyrobienie potrzebnej wizy w przyspieszonym trybie i ostatecznie został wpuszczony do Chin.

Co ciekawe, piłkarz nie miałby żadnych kłopotów, gdyby do Pekinu przyleciał na argentyńskim paszporcie. Obywatele tego południowoamerykańskiego kraju mogą bowiem podróżować do Chin bez wizy.

