Sześć goli w meczu Niemcy - Ukraina! Rzut karny w doliczonym czasie

Piłkarska reprezentacja Niemiec w swoim 1000. meczu w historii zremisowała z Ukrainą 3:3. Był to debiut Serhija Rebrowa w roli selekcjonera narodowej drużyny Ukrainy.

Niemcy otworzyli wynik spotkania już w szóstej minucie. Marius Wolf przyjął piłkę w polu karnym rywali, oszukał jednego z defensorów i oddał strzał na bramkę. Po jego uderzeniu futbolówka trafiła Niclasa Fullkruga, przez co to trafienie zostało zapisane na konto niemieckiego napastnika.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty mistrza świata. Lionel Messi zatrzymany przez chińską policję!

Na drugiego gola w tym spotkaniu nie trzeba było długo czekać. Już w 19. minucie na listę strzelców wpisał się Viktor Tsygankov. Chociaż zdobyty przez Ukraińca gol nie został na początku uznany, to po konsultacji z systemem VAR arbiter zdecydował, że zawodnik Girony nie był na pozycji spalonej, dzięki czemu Ukraina doprowadziła do wyrównania.

Przed końcem pierwszej połowy ekipa zza zachodniej granicy Polski była w stanie wyjść na prowadzenie. Po strzale Mykhailo Mudryka piłkę do własnej bramki wpakował Antonio Rudiger.

Po przerwie tragiczny w skutkach błąd popełnił Matthias Ginter. Niemiecki defensor nie opanował piłki, przez co futbolówka trafiła pod nogi Artema Dovbyka, który od razu podał ją do Tsygankova. 25-latek musiał już tylko trafić do pustej bramki.

Niemcy pod koniec starcia rzucili się do odrabiania strat. Na niecałe dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry Kai Havertz wygrał pojedynek fizyczny z jednym z rywali, a następnie pewnie i skutecznie zakończył akcję. Piłkarz Chelsea na chwilę przed ostatnim gwizdkiem został sfaulowany w polu karnym Ukrainy, przez co sędzia wskazał na jedenasty metr. Stały fragment gry w doliczonym czasie gry wykorzystał w Joshua Kimmich.

Starcie rozgrywane na Weserstadion w Bremie zakończyło się remisem 3:3. Warto przypomnieć, że był to 1000. mecz w historii reprezentacji Niemiec.

Podopieczni Hansiego Flicka już niedługo staną naprzeciwko Polaków. W piątek 16 czerwca 2023 roku Biało-Czerwoni zagrają z ekipą zza zachodniej granicy Polski na PGE Narodowym. Podczas tego starcia z reprezentacją oficjalnie pożegna się Jakub Błaszczykowski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Niemcy - Ukraina 3:3 (1:2)

Bramki: Niclas Fullkrug 6, Kai Havertz 84, Joshua Kimmich 90+1 (karny) - Viktor Tsygankov 19, 56, Antonio Rudiger (samobój) 23

AA, Polsat Sport