Ukraina zagra w Łodzi z Belgią. Kibice wejdą na mecz za darmo.

Przed ukraińskimi siatkarzami przedostatnie wyzwanie w fazie grupowej tegorocznych rozgrywek CEV European Golden League. Drużyna prowadzona przez trenera Ugisa Krastinsa spisuje się bezbłędnie notując jak na razie serię czterech zwycięstw z rzędu bez straty seta, z takimi rywalami jak Chorwacja, Macedonia Północna czy wspomniana Belgia.

W składzie drużyny rozgrywającej swoje domowe spotkania w łódzkiej Sport Arenie nie brakuje gwiazd siatkówki światowego formatu. W tym gronie należy wyróżnić przede wszystkim przyjmującego Sir Safety Perugia - Ołeha Płotnyckiego, który od kilku lat rywalizuje ze swoim klubem o najwyższe trofea w Europie. Na boisku nie zabraknie również znanego z parkietów PlusLigi - Jurija Semeniuka, który wywalczył z Projektem Warszawa piąte miejsce w ligowych rozgrywkach sezonu 2022/23.

Zdecydowanym liderem ukraińskiego zespołu pod względem liczby zdobywanych punktów jest za to wyróżniający się atakujący - Wasyl Tupczij. Zgromadził on na swoim koncie 54 punkty, co daje mu średnią 4,5 pkt na rozegrany set. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmują ex aequo przyjmujący Illa Kowalow oraz środkowy Dmytro Teriomenko z liczbą 39 "oczek" w tej edycji.

Na boisku wystąpią zatem świetni zawodnicy znani z europejskich parkietów, ale całe wydarzenie dopełni również obecność wspierających kibiców na trybunach. Już w maju podczas pierwszych domowych spotkań w łódzkiej Sport Arenie zgromadziło się kilkaset fanów z Ukrainy, Polski, a nawet Macedonii Północnej dopingujących swoje ulubione drużyny. Tym razem powinno być podobnie, zwłaszcza że wejście na wszystkie domowe mecze reprezentacji Ukrainy jest całkowicie darmowe.

Organizację spotkań reprezentacji Ukrainy w Polsce wspomaga występujący w PlusLidze zespół Projekt Warszawa.

Mecz Ukraina - Belgia odbędzie się 14 czerwca o godz. 19:00 w Sport Arenie w Łodzi. Wejście na spotkanie dla kibiców jest całkowicie darmowe. Hala zostanie otwarta na godzinę przed rozpoczęciem meczu.

Skład reprezentacji Ukrainy w rozgrywkach CEV European Golden League 2023:

Rozgrywający: Witalij Szczytkow, Jurij Synycia

Atakujący: Wasyl Tupczij, Danił Piwowarenko

Przyjmujący: Ołeh Płotnycki, Illa Kowalow, Timothy Poluyan, Witalij Kuczer, Jewgienij Kisiluk, Dmytro Janczuk

Środkowi: Jurij Semeniuk, Dmytro Teriomenko, Maksym Drozd, Władysław Szczurow

Libero: Dmytro Kanajew, Aleksander Bojko

