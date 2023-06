Kolejny rywal pokonany! Trwa zwycięska seria polskich siatkarek w Lidze Narodów

W premierowej partii, po wyrównanym początku, Polskie siatkarki zbudowały solidną zaliczkę (11:9, 14:10, 17:12). Dobrze prezentowała się skuteczna w ofensywie Olivia Różański. Końcówka była trochę nerwowa. Polki miały piłkę setową przy stanie 24:20, ale Dominikanki obroniły się w trzech akcjach. Skuteczny atak Różański zakończył tę część meczu (25:23).

Zobacz także: Zacięty mecz polskich siatkarzy! Włosi pokonani po tie-breaku

Początek drugiego seta to trochę chaosu w grze biało-czerwonych, co wykorzystały przeciwniczki (7:11). Polki musiały odrabiać straty i dopięły swego po asie Martyny Łukasik (14:14). Gra się wyrównała i obie ekipy wkroczyły w końcówkę seta przy wyniku 20:20. Później zamieszanie przy weryfikacji, as Gaili Gonzalez (20:22) i szybka odpowiedź Polek – as Łukasik oznaczał wyrównanie (22:22). Zaciętego seta zakończyła rywalizacja na przewagi. Przyniosła ona sporo emocji, rywalki ułatwiły Polkom zadanie błędami własnymi, a punktowy blok ustalił wynik na 30:28.

Otwarcie trzeciego seta toczyło się po myśli siatkarek z Dominikany (6:9). Polki znów goniły wynik i po serii pięciu wygranych akcji odrobiły straty (14:13). Rozpoczęła się wyrównana walka i znów losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Tym razem jednak kluczowe akcje wygrały Dominikanki. Yonkaira Pena skutecznym atakiem wywalczyła piłkę setową, a po chwili Niverka Marte przypadkowym odbiciem wywalczyła brakujący punkt (23:25).

Polki błyskawicznie uzyskały przewagę w czwartej partii (8:4). Powiększyły ją jeszcze w środkowej części seta – po dwóch blokach Agnieszki Korneluk było 16:10. Później siatkarki w biało-czerwonych koszulkach dominowały na parkiecie. Po ataku Różański różnica doszła do dziesięciu oczek (23:13). W końcówce rywalki wygrały kilka akcji, ale na odrobienie strat nie było już szans. Rozański zakończyła spotkanie skuteznym atakiem (25:17).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (28), Olivia Różański (19), Agnieszka Korneluk (11), Martyna Łukasik (10) – Polska; Brayelin Martinez (20), Gaila Gonzalez Lopez (19), Yonkaira Pena (14) – Dominikana. Podobnie jak na turnieju w Antalyi, mocną bronią polskich siatkarek był blok (14–8).

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego rywalizację w VNL 2023 rozpoczęły na turnieju w Antalyi, gdzie pokonały Kanadę 3:2, Włochy 3:1, Tajlandię 3:0 i Serbię 3:0. Cztery zwycięstwa dały Polkom pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszej części fazy zasadniczej.

W kolejnych meczach turnieju w Hongkongu reprezentacja Polski zagra z Turcją (15 czerwca), Holandią (16 czerwca) i Chinami (17 czerwca).

Polska – Dominikana 3:1 (25:23, 30:28, 23:25, 25:17)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Aleksandra Szczygłowska, Monika Gałkowska, Monika Fedusio, Julia Nowicka. Trener: Stefano Lavarini.

Dominikana: Lisvel Eve-Castillo, Niverka Marte, Yonkaira Peña, Brayelin Martínez, Jineiry Martinez, Gaila González López – Brenda Castillo (libero) oraz Alondra Tapia, Yokaty Perez Javier, Larysmer Martínez, Geraldine González. Trener: Marcos Kwiek.

WYNIKI i TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport