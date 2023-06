Niesamowita metamorfoza tenisistki! Tak wyglądała przed operacjami (ZDJĘCIA)

Stuhlmann nazywana jest influencerką numer jeden, jeśli chodzi o tenis. Wszystko ze względu na jej aktywność w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje materiały związane z tą dyscypliną sportu.

- Wiedziałam, że byłam wystarczająco dobra. Zdawałam sobie jednak sprawę, że dotarcie do czołówki zajęłoby od pięciu do siedmiu lat. Nie chciałam żyć w ten sposób, grając w małych miastach i radząc sobie bez samochodu - przyznała niedawno, zapytana o to, dlaczego nie zdecydowała się na grę na zawodowym poziomie.

Tym razem o kobiecie jest głośno za sprawą wypowiedzi chirurga plastycznego, który zdradził, ile kobieta wydała na kolejne operacje plastyczne. Jak przyznał, była tenisistka między innymi poprawiła sobie nos i usta, a także powiększyła piersi czy pośladki.

Rachel Stuhlmann przed operacjami:

- Całkowity koszt tych zabiegów to około 150 tysięcy dolarów. Cała praca jest wykonana naprawdę dobrze, może poza rozmiarem powiększenia piersi. Rachel wygląda jak zupełnie inna osoba, porównując to do zdjęć sprzed lat - powiedział doktor Richard Westreich w rozmowie z The Sun.

Rachel Stuhlmann dziś:

Stuhlmann trenowała od najmłodszych lat. Kiedy była nastolatką, rywalizowała m.in. w turniejach rangi USTA Junior Circuit.

