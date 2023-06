Przyjęcie Ślepska w komplecie! Siatkarz podpisał kontrakt na dwa sezony

Bartosz Firszt urodził się 19 marca 1999 roku w Warszawie. Swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w MUKS Huragan Wołomin, skąd w 2014 roku trafił do KS Metro Warszawa. Kolejnym etapem w młodzieżowej karierze Firszta był pobyt w SMS PZPS Spała, gdzie był kapitanem pierwszoligowej drużyny. Warto wspomnieć, że był wówczas także kapitanem reprezentacji Polski juniorów, z którą zajął 6. miejsce w mistrzostwach Europy U20 w Belgii i Holandii.





W 2018 roku trafił do Stoczni Szczecin, skąd został wypożyczony do pierwszoligowego BBTS Bielsko-Biała. To właśnie wtedy rywalizował przeciwko biało-niebieskim m.in. w fazie play-off, w której suwalczanie nie pozostawili złudzeń rywalom z Bielska-Białej i pewnie awansowali do półfinału rozgrywek, a następnie przypieczętowali awans do PlusLigi.

Firszt przeniósł się po zakończeniu sezonu 2018/2019 do Cerrad Enea Czarnych Radom, gdzie spędził cztery kolejne lata. Dobre występy, w szczególności w minionej kampanii PlusLigi, nie umknęły uwadze włodarzom Ślepska Malow Suwałki, którzy zdecydowali się zakontraktować 24-letniego przyjmującego na sezony 2023/24 oraz 2024/25.

– W naszej ocenie siatkarski potencjał Bartka stale rośnie i jest on zawodnikiem, który może wspiąć się na jeszcze wyższy poziom gry. Pomimo młodego wieku jest on na tyle doświadczonym przyjmującym, że stać go na walkę o najwyższe cele. Decydując się na podpisanie z nim umowy wiedzieliśmy, że jest to możliwe właśnie w Suwałkach. Dobre występy Bartka w sezonie 2022/2023, gdzie w końcówce ligowych rozgrywek stał się jednym z liderów zespołu z Radomia, nie umknęły naszej uwadze i zdecydowaliśmy, że skorzystamy z jego umiejętności. Zagorzali kibice Ślepska Malow Suwałki pamiętają z pewnością jego występy przeciwko naszej drużynie w ćwierćfinale Tauron 1. Ligi, w której siatkarsko dawał się nam we znaki. Głęboko wierzymy, że w suwalskiej hali Bartek rozwinie swoje skrzydła jeszcze bardziej i poprowadzi nasz zespół do wspaniałych zwycięstw. Życzymy mu udanego, a przede wszystkim zdrowego sezonu 2023/2024 i witamy w biało-niebieskiej rodzinie – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.

🆕 Bartosz Firszt nowym zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki ‼️ 🔥 24-letni przyjmujący zamyka tym samym linię przyjęcia biało-niebieskich w sezonie 2023/2024 🔜. Firszt związał się z klubem dwuletnią umową.



– Cieszę się, że będę mógł trenować w jednej z najbardziej komfortowych hal w PlusLidze. Miejscowy spiker, wspólnie z suwalską publicznością, wykonują kawał dobrej roboty. Umowa ze Ślepskiem Malow Suwałki to dla mnie kolejny krok w rozwoju i możliwość dalszej rywalizacji w krajowej elicie. Cieszę się, że mogę dołączyć do biało-niebieskiej szatni i z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie nowego sezonu – dodał Bartosz Firszt.

