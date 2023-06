Rozstał się z PGE Skrą Bełchatów po siedmiu latach! Będzie pracował w zupełnie nowej roli

W klubie BKS Visła Proline Bydgoszcz doszło do poważnych zmian. Podczas konferencji prasowej klub poinformował o pozyskaniu nowego sponsora, nowym rozgrywającym oraz o dyrektorze do spraw sportu i rozwoju. Został nim Robert Kaźmierczak, który wraca do klubu po latach pracy w PGE Skrze Bełchatów.