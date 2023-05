Wystarczyły dwa mecze! Poznaliśmy trzecią drużynę Tauron 1. Ligi siatkarzy

BKS Visła Proline Bydgoszcz wygrała z Chemeko-System Gwardia Wrocław walkę o trzecie miejsce w Tauron 1. Lidze siatkarzy. Gra toczyła się do dwóch zwycięstw i drużyna z Bydgoszczy najpierw ograła rywali na wyjeździe, później we własnej hali i triumfowała w serii 2—0. W finale grają MKS Będzin oraz Exact Systems Norwid Częstochowa.

Rywalizacja o trzecie miejsce w Tauron 1. Lidze pomiędzy drużynami Chemeko-System Gwardia Wrocław i BKS Visła Proline Bydgoszcz toczyła się do dwóch wygranych spotkań ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania była Gwardia, która zajęła trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej i o dwie pozycje wyprzedziła drużynę z Bydgoszczy.

W walce o brązowy medal górą byli jednak siatkarze BKS. W pierwszym meczu we Wrocławiu Gwardia przegrała 1:3 (11:25 w ostatnim secie), a nagrodę MVP otrzymał Damian Wierzbicki. Bydgoszczanie chcieli we własnej hali postawić kropkę nad "i". Zdołali tego dokonać i w dobrym stylu ograli Gwardię 3:1. Pierwszy set padł co prawda łupem przyjezdnych (20:25), ale w kolejnych BKS wygrywał już bardzo pewnie (25:19, 25:20, 25:18). Po meczu nagrodę MVP odebrał Maciej Krysiak. Chwilę później podopieczni trenera Michala Masnego otrzymali brązowe medale Tauron 1. Ligi.

Zespół z Bydgoszczy przegrał półfinałową rywalizację z MKS Będzin. Gwardia Wrocław uległa na tym etapie ekipie Exact Systems Norwid Częstochowa.

Wyniki meczów o 3. miejsce w Tauron 1. Lidze:

BKS – Gwardia 2—0

2023-05-11: Chemeko-System Gwardia Wrocław – BKS Visła Proline Bydgoszcz 1:3 (24:26, 25:14, 21:25, 11:25)

2023-05-14: BKS Visła Proline Bydgoszcz – Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:1 (20:25, 25:19, 25:20, 25:18)

