Klub PlusLigi przedłużył kontrakt z rozgrywającym. "Doświadczenie zaprocentuje w kolejnych rozgrywkach"

Tavares nie wystąpił – z powodu choroby – tylko w półfinale Pucharu Polski, przegranym z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0:3. Rok wcześniej zespół wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski, po raz pierwszy w historii zajmując miejsce na podium.

Zobacz także: Polski trener siatkarski poprowadzi japoński klub! Zrezygnował z pracy w PlusLidze

– Decyzja o pozostaniu w Zawierciu była prosta. Po pierwsze wierzę w słuszność tworzenia długoterminowych projektów w siatkówce. Uważam, że bardzo ważne jest tworzenie dłuższych relacji pomiędzy zawodnikami i sztabem. To przynosi najlepsze rezultaty. Po drugie, czuję się bardzo dobrze zarówno w klubie, jak i w mieście – wyjaśnił Portugalczyk, komplementując przy okazji atmosferę tworzoną przez kibiców Aluronu CMC w hali.

Trenerem drużyny pozostanie Michał Winiarski, równolegle prowadzący reprezentację Niemiec. W minionym sezonie zawiercianie zadebiutowali w Lidze Mistrzów. Fazę grupową zakończyli z najlepszym bilansem spośród zespołów z trzecich miejsc, a potem w barażu o ćwierćfinał musieli uznać wyższość skutecznie broniącej trofeum Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle. W kolejnym sezonie wystąpią w Pucharze CEV.





Miguel Tavares zostaje w Aluron CMC Warcie Zawiercie 💛💚



To będzie jego piąty sezon w PlusLidze, a trzeci w żółto-zielonych barwach 😎



Więcej informacji w tekście na stronie, który linkujemy w tweecie poniżej ⤵️ℹ️#JurajscyRycerze⚔️ #PlusLiga pic.twitter.com/nrudCrBXVd — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) June 16, 2023

– Po drugim sezonie Miguela w naszym klubie najbardziej cieszy mnie to, że niemal cały minął mu w dobrym zdrowiu. Niemal, bo niestety grypa wykluczyła go z turnieju finałowego Pucharu Polski. Po raz pierwszy musiał wziąć na barki pełną odpowiedzialność za grę o najwyższe cele i wierzę, że to doświadczenie zaprocentuje w kolejnych rozgrywkach – zauważył prezes Aluronu CMC Kryspin Baran.

RM, PAP