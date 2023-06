Nie zauważyli Błaszczykowskiego na pokładzie! Zieńczuk: Później było "Wow!"

- Kubę Błaszczykowskiego pamiętam już z pierwszego obozu Wisły na Cyprze, za kadencji trenera Wernera Liczki. Nawet nie zauważyłem, że taki chłopak leci z nami w samolocie. Ale gdy zobaczyłem go na boisku, to mimowolnie powiedziałem: "Wow!". Miał rzadko spotykaną umiejętność wygrywania pojedynków i ułańską fantazję. Naprawdę, Kuba miał to "coś" – powiedział nam Marek Zieńczuk, który z Kubą napędzał skrzydła Wisły.