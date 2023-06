Ayuso miał przed tym etapem 18 s straty do Skjelmose w klasyfikacji generalnej, ale zdołał odrobić tylko dziewięć i zakończył zawody na drugim miejscu. Dotychczasowy wicelider imprezy Austriak Felix Gall (AG2R-Citroen) zajął odległą lokatę i wypadł z czołówki.

- Wierzyłem, że to jest możliwe. Zawsze jeżdżę po to, żeby wygrywać. Udowodniłem, że jestem gotowy na Tour de France - powiedział Skjelmose, cytowany przez portal cyclingnews.com. "Wielka Pętla" jest zaplanowana na 1-23 lipca.

Na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej uplasował się mistrz świata Belg Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), który w "czasówce" był drugi ze stratą ośmiu sekund do Ayuso.

Ostatnie etapy wyścigu przebiegały w trudnej atmosferze. W piątek zmarł bowiem jeden z uczestników - reprezentant gospodarzy Gino Maeder, który dzień wcześniej miał poważny wypadek na stromym zjeździe.

Dlatego piątkowy etap został anulowany - peleton pokonał tylko jego końcowy fragment w ciszy i skupieniu. W sobotę wzięto z kolei pod uwagę do klasyfikacji generalnej wyniki na 25 km przed metą i do tego momentu nie było żadnych ucieczek.

- Towarzyszą mi mieszane emocje. To było dla mnie ogromne poświęcenie, ale też nie zapominam, że Gino zginął, wszystko to bardzo na mnie wpłynęło. Dla mnie najważniejsze było to, że rodzina Gino chciała, żeby wyścig został normalnie dokończony. To uspokoiło moje sumienie - zaznaczył Skjelmose.

Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) był 30. w niedzielę i 29. w całym wyścigu, z kolei Maciej Bodnar (TotalEnergies) uplasował się, odpowiednio, na 56. i 105. pozycji. W Szwajcarii startował także Filip Maciejuk (Bahrain Victorious), ale cały jego team wycofał się po wypadku Maedera.

Wyścig Dookoła Szwajcarii należy do najwyższej kategorii World Tour.

MC, PAP