Doświadczona brazylijska siatkarka zmieniła klub! Zostaje w Tauron Lidze

Regiane Bidias ma 36 lat, pochodzi z Brazylii, mierzy 190 cm wzrostu, a na boisku pełni rolę przyjmującej. Urodziła się w Piracicaba i właśnie tam w miejscowym klubie Clube de Campo de Piracicaba uczyła się grać w siatkówkę.





W 2004 roku przeniosła się do najlepszego brazylijskiego klubu tamtych lat – Rexona-Sesc Rio de Janeiro, w którym grała przez 13 lat i zdobyła wiele medali. Jest dziesięciokrotną mistrzynią Brazylii, trzykrotną zdobywczynią Pucharu i dwukrotną Superpucharu tego kraju. Czterokrotnie wygrywała Klubowe Mistrzostwo Ameryki Południowej, a w Klubowych Mistrzostwach Świata dwa razy zajmowała drugie miejsce.

Jest także mistrzynią świata juniorek z 2005 roku i dwukrotną mistrzynią Ameryki Południowej Juniorek. Po złoty medal z reprezentacją Brazylii sięgała w Pucharze Panamerykańskim, na Letniej Uniwersjadzie, w turnieju Volley Masters Montreux czy Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych.

W 2017 roku przeniosła się do Polski przyjmując propozycję ŁKS Commercecon Łódź. W 2018 roku z łódzkim klubem sięgnęła po srebrny, a rok później po złoty medal mistrzostw Polski. Później na rok wyjechała do Włoch i reprezentowała barwy klubu z Perugii. W 2020 roku wróciła do Polski, by w kolejnych latach grać dla Pałacu Bydgoszcz, UNI Opole, a w ostatnio #VolleyWrocław.





W ubiegłym sezonie Regiane zdobyła łącznie 334 punkty (291 w ataku, 23 zagrywką i 20 blokiem), przyjmując przy tym ze skutecznością 53,69%. Trzykrotnie odbierała też statuetkę MVP. Regiane świetnie wypadła też w rankingach indywidualnych Tauron Ligi. Zajęła 7. miejsce wśród najlepiej przyjmujących, 9. miejsce wśród najlepiej zagrywających oraz 11. miejsce wśród najlepiej atakujących i najlepiej punktujących zawodniczek ligi.

RM, Polsat Sport