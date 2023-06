Początek przygotowań beniaminka PKO BP Ekstraklasy. "Czas wykorzystamy optymalnie"

Z jednym nowym piłkarzem Jakubem Letniowskim przygotowania do występów w ekstraklasie rozpoczęła w poniedziałek drużyna ŁKS Łódź. "Czas do startu ligi wykorzystamy optymalnie " - zapewnił trener beniaminka rozgrywek Kazimierz Moskal.

Piłkarze ŁKS do treningów wrócili po dwutygodniowych urlopach, które rozpoczęli po ostatnim meczu w 1. lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Radomiak rozpoczął przygotowania do nowego sezonu

- Nie mamy za wiele czasu, żeby przygotować się do rozgrywek ekstraklasy. Wykorzystamy jednak ten czas optymalnie. W pierwszym tygodniu nie będzie jeszcze najmocniejszych obciążeń. Poświęcimy go na sprawy taktyczne - poinformował przed rozpoczęciem zajęć trener Moskal.

W pierwszym treningu uczestniczyło 25 zawodników. Nową twarzą był Jakub Letniowski, którego pozyskanie klub z Łodzi ogłosił w poniedziałek. 22-letni pomocnik, którego brat Juliusz występuje w Widzewie, ostatnio był piłkarzem drugoligowej Raduni Stężyca. Z ŁKS trenowali też zawodnicy zespołu rezerw – bramkarz Tomasz Kucharski i pomocnik Ricardo Goncalves do Nascimento.

- Nie ukrywam, że czekamy na jeszcze inne wzmocnienia, ale to - mam nadzieję - uda się sfinalizować w trakcie najbliższych dni. Wieczorem mamy zaplanowane spotkanie, na którym wiele się wyjaśni. Co do dalszych personaliów, czekamy, trwają negocjacje, niektórych zawodników ogłosimy dopiero, gdy przestaną obowiązywać ich kontrakty z poprzednimi klubami – przyznał Moskal.

Nie było za to m.in. Michała Mokrzyckiego, który po zakończeniu okresu wypożyczenia wrócił do Wisły Płock. Klub z Łodzi prowadzi negocjacje ws. wykupienia 25-letniego pomocnika ze spadkowicza z ekstraklasy. Z kolei na zgrupowaniu reprezentacji Litwy przebywa Artemijus Tutyskinas, którego ŁKS pozyska z włoskiego FC Crotone po okresie wypożyczenia. Brakowało również Aleksandra Bobka i Mateusza Kowalczyka, przygotowujących się z reprezentacją do lat 19 do mistrzostw Europy.

- Chcemy, żeby Michał Mokrzycki z nami był i sam Michał także chciałby kontynuować w ŁKS karierę. To wymaga czasu, tym bardziej biorąc pod uwagę sytuację Wisły Płock, czyli klubu po spadku z ekstraklasy. Tam na pewno mają wiele spraw, które wymagają rozwiązania" – tłumaczył trener.

Drużyna ŁKS już we wtorek wyjedzie do Woli Chorzelowskiej na zgrupowanie, które potrwa do 28 czerwca. Latem formę podopiecznych Moskala sprawdzą m.in. Stal Mielec (27 czerwca), GKS Katowice (5 lipca) i Polonia Warszawa (15 lipca).

Łodzianie swój pierwszy po trzech latach mecz w ekstraklasie rozegrają w weekend 22-23 lipca. W 1. kolejce zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Legią Warszawa.

psz, PAP