Niesamowita akcja w VNL siatkarzy! Rodacy Messiego umieją grać w piłkę nożną (WIDEO)

W wtorek rozpoczęły się zmagania drugiego tygodnia Ligi Narodów. Na turnieju w Orléans we Francji Argentyna zmierzyła się ze Słowenią. W drugim secie Argentyńczycy wygrali niesamowitą akcję...

Siatkarze reprezentacji Argentyny dwukrotnie ratowali się, odbijając piłkę nogą. Akcję zakończył natomiast efektownym pojedynczym blokiem siatkarz PSG Stali Nysa – Nicolas Zerba.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2023: Gdzie oglądać mecze?

– Ależ to była akcja! Noga, noga, przebicie... No i dlaczego Argentyna jest tak dobra w piłce nożnej? Dlatego! – powiedział komentujący to spotkanie Jakub Bednaruk.



Akcja w załączonym wideo:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport