Sensacyjne wieści! Kylian Mbappe o krok od transferu

Mbappe miał jakiś czas temu określić swoją przyszłość dotyczącą gry w stolicy Francji. Jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. I właśnie w kontekście dodatkowej klauzuli gwiazdor "Trójkolorowych" gra na zwłokę, dając wyraźnie do zrozumienia, że kolejny sezon byłby dla niego ostatnim w barwach paryskiego giganta.

A szejkowie z Paryża nie zamierzają biernie przyglądać się takiej sytuacji. To bowiem oznaczałoby, że za rok musieliby oddać Mbappe całkowicie za darmo. Postanowiono zatem... sprzedać francuskiego napastnika już teraz, aby móc zarobić na nim gigantyczne pieniądze.

Na taki obrót spraw czekał tylko Real Madryt, który co najmniej od kilku lat ubiega się o transfer Mbappe. Ten konsekwentnie kontynuował swoją karierę w PSG, z którym jest związany od 2018 roku. Według doniesień "PSG Community", klub ze stolicy Hiszpanii dogadał się już z mistrzami Francji w sprawie przenosin 24-latka. Kwota opiewa na sumę 250 milionów euro, z czego 50 milionów to bonusy dla PSG w przypadku triumfu Mbappe w Złotej Piłce.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

Jeżeli wspomniana transakcja dojdzie do skutku, wówczas transfer Mbappe będzie drugim najdroższym w historii futbolu. Pierwsze miejsce zajmuje Neymar, który z Barcelony do PSG trafił za 222 miliony euro. Drugie miejsce przypada... Mbappe i jego przenosinom z AS Monaco do PSG za 180 milionów euro. Z podium zostałby zepchnięty Ousmane Dembele, który trafił do Barcelony z Borusii Dortmund za 140 milionów euro.

Nie brakuje opinii, że Real - niczym wytrwany gracz na rynku transferowym, mógłby po prostu poczekać jeszcze jeden sezon na Mbappe i ten na Santiago Bernabeu trafiłby wówczas za darmo. "Królewscy" są jednak zdeterminowani, aby mieć Francuza w swoich szeregach już teraz po tym jak z drużyny odszedł jego starszy rodak - Karim Benzema. Mbappe byłby zatem idealnym następcą legendy "Los Blancos".

Mbappe w poprzednim sezonie strzelił 41 goli w 43 meczach. W sumie dla ekipy PSG wystąpił w 260 spotkaniach, w których zdobył 212 bramek. Z klubem świętował pięć mistrzostw kraju, trzy Puchary Francji, dwa Puchary Ligi Francuskiej oraz dwa Superpuchary Francji. Ani razu jednak nie udało mu się triumfować w Lidze Mistrzów.