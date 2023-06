ŁKS Łódź wzmacnia się przed startem sezonu. Pozyskał czołowego piłkarza Stali Rzeszów

Głowacki w Stali grał przez ostatnie cztery lata. Z tym zespołem awansował do 1. ligi, a w tym sezonie zakwalifikował się do baraży o ekstraklasę. W minionych rozgrywkach wystąpił w 32 spotkaniach 1. ligi i zdobył dwie bramki.

Początkowo 31-letni piłkarz grał jako skrzydłowy, ale ostatnio występował najczęściej na lewej stronie defensywy Stali.

Wcześniej do drużyny trenera Kazimierza Moskala dołączył 22-letni pomocnik Jakub Letniowski (ostatnio Radunia Stężyca) oraz 26-letni Albańczyk Engjell Hoti (FK Partizani Tirana). Umowy przedłużyli zaś obrońca i kapitan zespołu Adam Marciniak oraz pomocnik Bartosz Szeliga.

ŁKS przygotowania do sezonu rozpoczął w poniedziałek. Dzień później wyjechał do Woli Chorzelowskiej na zgrupowanie, które potrwa do 28 czerwca. Latem formę podopiecznych Moskala sprawdzą m.in. Stal Mielec (27 czerwca), GKS Katowice (5 lipca) i Polonia Warszawa (15 lipca).

Łodzianie swój pierwszy po trzech latach mecz w ekstraklasie rozegrają 21 lipca. W inauguracyjnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Legią Warszawa.

psz, PAP