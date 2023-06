Czarny scenariusz się ziścił. Koszmarna kontuzja Iviego Lopeza

Po przeprowadzeniu dokładnych badań spełnił się bodaj najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Piłkarz Rakowa Częstochowa Ivi Lopez zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i teraz czeka go operacja, a następnie kilka miesięcy rehabilitacji. To wielkie osłabienie mistrza Polski przed zbliżającymi się kwalifikacjami do Ligi Mistrzów.