Tenisiści aspirujący do udziału w turnieju głównym Wimbledonu rozegrają w środę II etap kwalifikacji. Przed tymi, którzy zwyciężą, czekać będzie ostatni już sprawdzian stojący na drodze marzeniom. Transmisja półfinałów klasyfikacji Wimbledonu w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

W poniedziałek ruszy najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej wielkoszlemowy na świecie. W drabince głównej singlistek i singlistów Wimbledonu 2023 udział mają zapewniony zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca od 1. do 104. w rankingach WTA i ATP. Po osiem miejsc w turniejach pań i panów mają do rozdania organizatorzy ("dzikie karty"), natomiast o pozostałe 32 przepustki (po 16 u kobiet i mężczyzn) walczy w tej chwili 128 tenisistek i 128 tenisistów w trzystopniowych kwalifikacjach.

Przez ostatnie dwa dni rozegrane zostały mecze I rundy kwalifikacji zarówno wśród panów jak i pań. Niestety przygodę z kortami trawiastymi All England Tennis and Croquet Club zakończyła już Polka Maja Chwalińska, która przegrała z Carole Monnet 1:6, 3:6 i to Francuzka zagra w kolejnej rundzie z Niemką Tamarą Korpatsch. W środę czekają nas półfinały, w których znaleźli się rzecz jasna zwycięzcy oraz zwyciężczynie I etapu.

Plan transmisji kwalifikacji Wimbledonu na środę 28.06:

Radu Albot - Johannus Monday, godzina 12:00, Polsat Sport Extra i Polsat Box Go

Pierre-Hugues Herbert - Thiago Seyboth Wild, nie przed godziną 13:30, Polsat Sport Extra i Polsat Box Go

Clara Tauson - Rebecca Sramkova, nie przed godziną 15:00, Polsat Sport Extra i Polsat Box Go

Diana Shnaider - Anna Brogan, nie przed godziną 16:30, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Box Go

