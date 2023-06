Polacy poznali swoich grupowych rywali w mistrzostwach świata elity

Polska trafiła do grupy B i swoje mecze grupowe rozgrywać będzie w Ostrawie, a naszymi rywalami będą: Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Słowacja, Łotwa, Francja i Kazachstan. - Polacy są wielkimi fanami sportu, więc wierzymy, że nie przegapią tego historycznego wydarzenia dla polskiego hokeja na lodzie – powiedział Jan Černý, sekretarz generalny Czeskiego Związku Hokeja na Lodzie i dyrektor sportowy Mistrzostw Świata w 2024 roku.

- To bez znaczenia z kim zagramy, bo każda z tych drużyn będzie dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem. Skoro jesteśmy w elicie, to chcielibyśmy się zmierzyć z Kanadą czy Stanami Zjednoczonymi, bo to dla naszego zespołu byłaby doskonała okazja skonfrontować się w meczu o punkty z drużyną opartą na zawodnikach grających w lidze NHL. Zagramy też ze Szwecją, która na każdym dużym turnieju jest wymieniana jako główny faworyt do walki o tytuł – uważa trener reprezentacji Polski, Robert Kalaber.

W Pradze rywalizować będzie grupa A i zagrają w niej: Kanada, Finlandia, Szwajcaria, Czechy, Dania, Norwegia, Austria i Wielka Brytania.

Gospodarze przyszłorocznych mistrzostw świata dokonali jednej zmiany (a mogli zrobić dwie korekty), którą ogłosili zaraz po zakończeniu ostatnich mistrzostw, które w maju odbyły się w Rydze i Tampere w maju. Aktualni mistrzowie świata Kanadyjczycy zostali wysłani do stolicy, a w odwrotnym kierunku podążyli natomiast Amerykanie.

Ostatecznie wyniki tegorocznych mistrzostw świata zostały idealnie wykorzystane w naszych rękach, gdzie czekaliśmy do ostatniej chwili na podział grup według rankingu. Dzięki temu, że Czesi i Słowacy zostali podzieleni na różne grupy, mogliśmy skorzystać z prawa organizatora i dokonać wymiany ekip Kanady i Stanów Zjednoczonych - podkreśla Černý.

Przyszłoroczne mistrzostwa odbędą się w dniach 10-26 maja. Mecze grupowe będą rozgrywane od piątku 10 maja do wtorku 21 maja, a ćwierćfinały zaplanowano dwa dni później. Półfinały odbędą się w sobotę 25 maja, a dzień później zostaną rozegrane oba mecze o medale. Szczegółowy kalendarz meczów organizatorzy przedstawią latem.

Wiadomo, że bilety na te zawody trafią do sprzedaży w październiku. Podobnie jak w przeszłości, na początek dostępne będą tylko pakiety dzienne na dwa i trzy mecze w obu miastach, w których będą rozgrywane mecze.

- Pracujemy intensywnie nad ostatecznymi cenami biletów, ale wiadomo, że pakiety dzienne pierwszej kategorii będą kosztować od 2000 do 5000 CZK (ok. 85 do 215 EUR), a drugiej od 1500 do 4500 CZK (ok. 65 do 190 EUR). Zarówno w Pradze jak i Ostrawie oferować będziemy także trzecią kategorię cenową w przedziale od 1000 do 3000 CZK (ok. 40 do 125 EUR), która będzie odpowiadała najwyższym rzędom obu aren - mówi Petr Bříza, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MŚ Elity w Czechach.

Zainteresowanie biletami na przyszłoroczne MŚ Elity jest tradycyjnie ogromne, o czym świadczy wysoka frekwencja w latach 2004 i 2015, gdy te zawody odbywały się właśnie w Pradze i Ostrawie. Dlatego organizatorzy przygotowali w tym roku nowość, która zapewni kibicom możliwość wcześniejszego zabezpieczenia biletów, z losowaniem pierwszeństwa w ich zakupie, które odbędzie się jesienią. - Zainspirowały nas igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata w rugby czy ostatnie mistrzostwa świata Elity w Tampere i Rydze. Celem losowania jest wyrównanie szans hokejowej publiczności w zdobyciu biletów – tłumaczy Petr Bříza.

Mistrzostwa świata Elity w hokeju na lodzie odbędą się w Czechach w dniach 10-26 maja 2024 roku. Transmisje na żywo na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Polsat Sport