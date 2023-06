Siatkarski mistrz świata zmienił klub! W przyszłym sezonie ma coś do udowodnienia

Damian Schulz został nowym atakującym LUK Lublin. Złoty medalista mistrzostw świata z 2018 roku trafił do tej drużyny z Cerrad Enea Czarnych Radom. – Jesteśmy przekonani, że przed nim sezon, który dowiedzie, że potrafi niemalże zatrzymywać czas, oferując lubelskiej siatkówce to wszystko, co uczyniło go mistrzem świata – powiedział wiceprezes LUK Lublin Maciej Krzaczek.

Damian Schulz w zeszłym sezonie był jednym z najjaśniejszych punktów walczącej o utrzymanie drużyny Cerrad Enea Czarnych Radom. Aż dziesięciokrotnie kończył co najmniej połowę ataków. Posłał też 30 asów serwisowych, a rywali blokował 29-krotnie.





Przez lata występów w PlusLidze zanotował imponującą średnią – prawie 11 punktów na mecz. Na te wyniki składają się także jego popisy w Treflu Gdańsk, Asseco Resovii Rzeszów, Indykpolu AZS Olsztyn i PGE Skrze Bełchatów.





RM, Polsat Sport, lkpslublin.pl