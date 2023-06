Jastrzębski Węgiel ma nowego przyjmującego. "Ten klub jest jak Disneyland"

Mateusz Jóźwik został nowym zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Przyjmujący przeniósł się do ekipy mistrza Polski z LUK Lublin.

Dołączenie do drużyny Jastrzębskiego Węgla jest olbrzymią szansą dla przyjmującego. Jak dotąd nie występował w zespole, który aspiruje o najwyższe cele w PlusLidze.

- Ten Klub jest dla mnie trochę jak Disneyland. Nie ma co ukrywać: wchodzisz tutaj i widzisz te wszystkie sukcesy klubu, który jest starszy niż prawdopodobnie moi rodzice. Sukces za sukcesem. Jest jak sklep z zabawkami dla małego dziecka. Fajnie byłoby nauczyć się jak działają i dołączyć do nich – skomentował Jóźwik.

Nowy przyjmujący klubu z Jastrzębia-Zdroju jest krakowianinem, chociaż on sam lubi doprecyzować, iż jest nowohucianinem. Swoją przygodę z siatkówką zaczynał wraz z Tomaszem Fornalem jako ośmiolatek na krakowskim Osiedlu 2 Pułku Lotniczego pod okiem Marka Fornala - taty Tomasza oraz trenera Tomasza Klocka. W wieku 15 lat wyjechał do Rzeszowa, by grać w AKS Rzeszów. Następnie został objęty centralnym szkoleniem w SMS PZPS Spała. Ma też za sobą występy w juniorskiej drużynie BBTS Bielsko-Biała.

W dalszej kolejności próbował swoich sił w lidze austriackiej (Union Raiffeisen Waldviertel), a następnie ogrywał się w klubach pierwszoligowych, reprezentując kolejno barwy klubów: TSV Sanok, Krispol Września, AZS AGH Kraków i PSG KPS Siedlce. W sezonie 2021/2022 dołączył do występującego w PlusLidze LUK-u Lublin i został w nim do końca minionego sezonu. Łącznie w PlusLidze wystąpił w 33 meczach, w których zdobył 66 punktów.

