Camila Giorgi dotarła do najlepszej czwórki turnieju bez większych problemów. Włoszka nie straciła w poprzednich starciach nawet seta. Pokonała Heather Watson, niespodziewanie wyeliminowała z turnieju wyżej notowaną Ons Jabeur, a w ćwierćfinale wygrała z Jeleną Ostapenko.

Kasatkina musiała włożyć więcej pracy w to, by awansować do półfinału. Pierwsze zwycięstwo w turnieju odniosła nad Anheliną Kalininą, potem po trzech setach zwyciężyła nad Karoliną Pliskovą, a na końcu wygrała z Caroline Garcią.

CM, Polsat Sport