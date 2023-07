Trzecia edycja Igrzysk Europejskich, organizowana w Krakowie i Małopolsce, trwa od 21 czerwca.

- Pierwsze oceny, jakie otrzymujemy, są jednoznacznie pozytywne. Sportowo też jest pozytywnie - mamy 50 medali. Sportowo dla Polski jest to sukces, a organizacyjnie już nikt nie ma wątpliwości, że Polskę stać na to, żeby organizować największe imprezy sportowe na świecie, nie tylko w Europie. Ta impreza umocniła naszą pozycję w międzynarodowym świecie sportu jako sprawdzonego organizatora nie tylko największych turniejów międzynarodowych w jednej dyscyplinie, ale również imprez multidyscyplinarnych. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji z jednym wyjątkiem - lekkoatletyki, bo na stadionie rzeczywiście były pustki, ale to też świetna okazja, żeby wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość - powiedział Bortniczuk.

- Potwierdziliśmy to, że w niedalekiej przyszłości mogą się u nas odbyć igrzyska olimpijskie - dodał minister sportu i turystyki.

Impreza odbywała się głównie w Krakowie i Małopolsce, jednak poszczególne dyscypliny były także rozgrywane w województwach śląskim, dolnośląskim i podkarpackim.

- Wszyscy uczestniczyliśmy w wielkim wydarzeniu, w wielkim święcie europejskiego sportu - podkreślił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Spośród 29 rozgrywanych dyscyplin 12 miało rangę mistrzostw Europy, a 19 także kwalifikacji olimpijskich do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

- Te igrzyska to był wybitny sukces, który przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Rezultatem tej imprezy jest to, że nasz priorytet, czyli sportowcy, są zadowoleni. Warunki, które zostały im zapewnione, pozwoliły im na zaprezentowanie się na najwyższym poziomie. Przyznano 118 kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Sportowcy zrealizowali swoje olimpijskie marzenia - powiedział prezydent stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Capralos.

Skalę wydarzenia i sukces, jaki ono odniosło, podkreślał także szef Komitetu Organizacyjnego IE Marcin Nowak.

- Stworzyliśmy pierwszą i największą imprezę sportową w historii Polski, największą w 2023 roku. Od 2012 roku i igrzysk olimpijskich w Londynie największą i najlepiej zorganizowaną w Europie. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji byliśmy pewni, że to będzie wielkie święto sportu polskiego, europejskiego i światowego. Praktycznie nic nie budowaliśmy, jedynie modernizowaliśmy lub stawialiśmy obiekty tymczasowe, by nie obciążać budżetu państwa. Poprzeczka odnośnie poziomu sportowego i poszczególnych elementów organizacyjnych została zawieszona bardzo wysoko - powiedział Nowak.

- To bardzo innowacyjne igrzyska - zaznaczył przewodniczący komisji koordynacyjnej Europejskiego Komitetu Olimpijskiego Hasan Arat.

Na konferencji prasowej byli także obecni podwójni medaliści w teqballu - Adrian Duszak, który zdobył srebro indywidualnie i brąz w deblu, a także Alicja Bartnicka, która wywalczyła brąz w mikście i w deblu.

- To był jeden z najintensywniejszych okresów w moim życiu. Pierwszy raz uczestniczyłem w tak ogromnej imprezie sportowej, mimo że pięciokrotnie startowałem w mistrzostwach świata w teqballu. To, co działo się w Krakowie, to jest coś niewyobrażalnego - powiedział Duszak.

- Dla mnie to wielki zaszczyt, że mogłam reprezentować mój kraj w tak ważnym wydarzeniu sportowym i w tak pięknej lokalizacji - dodała Bartnicka.

MC, PAP