Dramat polskiej mistrzyni. Przekazała fatalne informacje

Justyna Święty-Ersetic nie wróci do startów w tym roku. Jak poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, wszystko ze względu na problemy ze zdrowiem.

W czerwcu tego roku Święty-Ersetic przekazała, że czeka ją przerwa od startów. "Zdrowie po zaraz kolejny postanowiło sprawić mi "małego" psikusa i sprawdzić ponownie moją cierpliwość, wytrzymałość i upór do celu pomimo nawarstwiających się przeszkód. Czy wystarczy i tym razem na to wszystko sił? Szczerze? Sama nie wiem. Jest to dla mnie piekielnie trudno czas, nawet nie wiecie jak bardzo" - napisała wówczas.

Jak się jednak okazało, problemy ze zdrowiem są znacznie poważniejsze - na tyle, że w tym roku polska polska lekkoatletka specjalizująca się w biegu na 400 metrów nie wróci już do startów.

"Plany były ogromne, ciężka praca wykonana, a serducho w przygotowaniach zostało na bieżni... Dla mnie niestety sezon, bardzo krótki sezon dobiegł końca... W tym roku nie zobaczycie mnie już na bieżni" - przyznała, dodając, że wszystko ze względu na problemy ze zdrowiem.

Święty-Ersetic to wielokrotna medalistka mistrzostw świata czy Europy, a także medalistka olimpijska. W sztafecie mieszanej 4 x 400m w Tokio w 2020 roku sięgnęła po złoty medal IO.

