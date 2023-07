Niepewna przyszłość reprezentanta Polski. Jego agent zażądał większych pieniędzy

Szymański przez cały poprzedni sezon był wypożyczony z Dynamo Moskwa. Z racji trwającej w Ukrainie wojnie Polak nie mógł występować w rosyjskim klubie. W Feyenoordzie czuł się bardzo dobrze i razem z zespołem wywalczył mistrzostwo Holandii.

Wydawało się, że kolejny sezon reprezentant Polski również spędzi w Rotterdamie. Tuż przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu sytuacja się jednak skomplikowała. Według holenderskiego portalu 1908.nl agent Szymańskiego, Mariusz Piekarski chce większej pensji dla swojego podopiecznego.

Polska strona zażądała 2 milionów euro rocznie dla 24-latka. Kwota ta ma przekraczać możliwości mistrzów Holandii. Powrót piłkarzy Feyenoordu do treningów zaplanowany jest na dwie tury. 4 lipca wracają zawodnicy, którzy nie byli powołani do reprezentacji, a 8 lipca zajęcia wznowią kadrowicze. Do tego czasu sytuacja Szymańskiego powinna się wyklarować.

Co prawda klub szuka wzmocnień na pozycję Polaka, ale jak podaje porta, w Rotterdamie wierzą, że uda się dojść do porozumienia. W poprzednim sezonie Szymański rozegrał 40 spotkań w barwach klubu z De Kuip. Strzelił 10 goli i zanotował 7 asyst.

IM, Polsat Sport