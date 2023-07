Hurkacz nie obejrzy meczu potencjalnego rywala? Zaskakujące wyznanie

- Ostatni gem nie był tak płynny, jakbym sobie tego życzył. Trochę napięcia nie zaszkodzi nikomu - powiedział Hubert Hurkacz, który w trzech setach pokonał Lorenzo Musettiego i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. W kolejnej fazie turnieju Polak zmierzy się ze zwycięzcą meczu Novak Djokovic - Stan Wawrinka. Wrocławianin zdradził, że jeszcze nie wie, czy obejrzy spotkanie z udziałem potencjalnego rywala.

Po efektownym zwycięstwie nad Włochem Hurkacz myśli już o kolejnym meczu. Jak stwierdził, ma swoje ustalone cele, które zamierza zrealizować niezależnie od tego, kto stanie po drugiej stronie kortu.

- Będę miał swoje założenia i to będę starał się zrealizować. Trzeba starać się przejmować inicjatywę, grać agresywnie do przodu i niezależnie od wyniku to jest moim celem w kolejnej rundzie - zaznaczył.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz rozbił groźnego rywala! Polak czeka na Djokovicia na Wimbledonie

Polaka czeka teraz dzień wolny. To nie oznacza jednak przerwy od tenisa.

- Zazwyczaj trenujemy w takie dni. Zobaczymy, co trener wykombinuje - mówił.

Przypomnijmy, że wieczorem Hurkacz pozna kolejnego przeciwnika. Będzie nim Djokovic lub Wawrinka. Możliwe, że 18. tenisista rankingu ATP odpuści sobie oglądanie serbsko-szwajcarskiego starcia. Wszystko przez... treningi Formuły 1 przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Ponadto dodał, że cieszy go perspektywa rywalizacji na większej arenie niż kort nr 12.

- Zobaczę, może pooglądam. Też są treningi Formuły 1. Będzie fajnie. Cieszę się z kolejnego zwycięstwa na Wimbledonie. Fajnie jest grać na większych arenach, a nie na korcie 12. - powiedział.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport