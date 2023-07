Volkanovski wraca po drugiej w karierze, a pierwszej w UFC przegranej. W lutym 2023 roku Australijczyk przegrał jednogłośną decyzją z Islamem Makaczewem. 34-latek będą mistrzem kategorii piórkowej, spróbował zdobyć pas dywizji lekkiej i chociaż przegrał z Dagestańczykiem, to pokazał się z bardzo dobrej strony. Teraz jego rywalem będzie mistrz tymczasowy wagi piórkowej. Rodriguez ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu, z Brianem Ortegą i Joshem Emmettem.

W co main evencie druga walka mistrzowska, tym razem o pas dywizji muszej. Brandon Moreno, który w pięciu swoich ostatnich walkach czterokrotnie mierzył się z Deivesonem Figueiredo, tym razem zawalczy z Alexandre Pantoją.

Znakomicie zapowiada się starcie byłego mistrza kategorii średniej, Roberta Whittakera z byłym mistrzem KSW, Dricusem Du Plessisem. Zwycięzca zapewne zdobędzie prawo do walki o pas z Israelem Adesanyą. Ponadto w Las Vegas zobaczymy m.in. starcia Dana Hookera z Jalinem Turnerem czy też Robbiego Lawlera z Niko Price'em.

Swoją ósmą walkę dla UFC stoczy Marcin Prachnio. Polak po fatalnej serii trzech porażek z rzędu odbudował się i w ostatnich czterech walkach aż trzykrotnie triumfował. Rywalem naszego reprezentanta będzie niepokonany Vitor Petrino. Brazylijczyk dostał się do UFC przez Dana White's Contender Series, a w amerykańskim gigancie zdążył już wygrać jedno starcie.

Karta walk UFC 290

Walka wieczoru

145 lb: Alexander Volkanovski (25-2) vs. Yair Rodriguez (15-3) – o pas mistrzowski

Co-main event

125 lb: Brandon Moreno (21-6-2) vs. Alexandre Pantoja (25-5) – o pas mistrzowski

Karta główna

185 lb: Robert Whittaker (24-6) vs. Dricus Du Plessis (19-2)

155 lb: Dan Hooker (22-12) vs. Jalin Turner (13-6)

185 lb: Bo Nickal (4-0) vs. Tresean Gore (4-2)

Karta wstępna

170 lb: Robbie Lawler (29-16) vs. Niko Price (15-6)

170 lb: Jack Della Maddalena (14-2) vs. Josiah Harrell (7-0)

115 lb: Yazmin Jauregui (10-0) vs. Denise Gomes (7-2)

205 lb: Jimmy Crute (12-3-1) vs. Alonzo Menifield (13-3-1)

Karta przedwstępna

205 lb: Marcin Prachnio (16-6) vs. Vitor Petrino (8-0)

125 lb: Cameron Saaiman (8-0) vs. Terrence Mitchell (15-2)

125 lb: Shannon Ross (13-7) vs. Jesus Aguilar (8-2)

155 lb: Kamuela Kirk (11-5) vs. Esteban Ribovics (11-1)

125 lb: Edgar Chairez (10-4) vs. Tatsuro Taira (13-0)

Transmisja gali UFC 290 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o północy.

IM, Polsat Sport