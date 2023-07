22-letni Polak przebywał na parkiecie niespełna 22 minuty i trafił dwa z pięciu rzutów za dwa punkty oraz wszystkie cztery przyznane mu przez sędziów wolne. Miał także asystę i dwa bloki, ale opuścił parkiet popełniając sześć fauli.

Najwięcej punktów dla zespołu z Bostonu uzyskał wybrany w tegorocznym drafcie z numerem 38 (przez Sacramento Kings, ale natychmiast oddany do Celtics) Jordan Walsh - 18.

Balcerowski zgłosił się do draftu w 2021 roku, ale kilkanaście dni przed naborem wycofał z niego swoje nazwisko. Ponownie wpisał się do grona zawodników uczestniczących w naborze do NBA w 2022 r., ale nie został wybrany w przeciwieństwie do Jeremy'ego Sochana. 19-latka z bardzo wysokim numerem 9 wybrali wówczas szefowie San Antonio Spurs.

Polak został w minionym sezonie po raz drugi w historii wyróżniony nagrodą dla "Wschodzącej Gwiazdy" PE (pierwszy raz w 2021 r.). Miał średnio w minionym sezonie w PE 8,6 pkt i 3,8 zbiórki, zaś w lidze ACB odpowiednio 9,4 i 3,3.

Razem z innym kadrowiczem A.J. Slaughterem zdobył Puchar Europy w barwach ekipy z Wysp Kanaryjskich, co gwarantowało udział w prestiżowej Eurolidze w sezonie 2023/24. Klub zdecydował jednak, że nie będzie uczestniczyć w tych rozgrywkach ze względów ekonomiczno-logistycznych i pozostał w PE. Będzie ponownie (tak jak w minionym sezonie) jednym z grupowych rywali wicemistrza Polski Śląska Wrocław.

MC, PAP