Po wymagającym czterosetowym boju wicelider rankingu ATP komplementował Polaka. Szczególnie docenił jego podania.

- Nie pamiętam, kiedy miałem tyle pecha w returnach przy precyzyjnych serwisach rywala. Hubert jest jednym z najlepiej serwujących na świecie. Trudno rozczytać jego podania - mówił Serb.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz odpadł z Wimbledonu po twardym boju z Novakiem Djokoviciem

Zaznaczył również, że starcie z 17. tenisistą światowego rankingu było dla niego trudne, lecz w kluczowych momentach potrafił wykorzystać swoje szanse.

- Gra na trawie premiuje zawodników dobrze serwujących. To nie był zbyt przyjemny mecz dla mnie. W kluczowych momentach utrzymałem nerwy na wodzy i wygrałem - opisywał.

Warto wspomnieć, że minęło już ponad 10 lat, odkąd Djokovic poniósł ostatnią porażkę na korcie centralnym Wimbledonu. Jak Serb podkreślił, uwielbia tam grać.

- Czuję świetne połączenie z tym kortem. Bez cienia wątpliwości. Każdy mecz, który tu wygrywam, sprawia, że czuję się coraz bardziej komfortowo i jestem bardziej pewny siebie - wyjaśniał.

W ćwierćfinale obrońca wywalczonego przed rokiem tytułu zmierzy się z Andriejem Rublowem. Djokovic zapowiedział, że to również nie będzie łatwa przeprawa.

- To inny zawodnik niż Hurkacz. Jest silny i szybki. Ma jeden z najlepszych forehandów. Nie będę mówił wiele o taktyce. Muszę być gotowy na to, że z meczu na mecz będzie coraz ciężej. Rublow jest czołowym tenisistą od lat. Chce po raz pierwszy awansować do półfinału turnieju wielkoszlemowego. Mam nadzieję, że to się nie uda - zakończył Serb.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wimbledon, najważniejszy turniej tenisowy świata, tylko w kanałach sportowych Polsatu. Setki godzin transmisji z meczów Igi Świątek i innych gwiazd światowego tenisa. A codziennie od 13:00 w Polsat Sport program studyjny z udziałem najlepszych komentatorów, dziennikarzy i ekspertów.

mtu, Polsat Sport