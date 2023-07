Nowy tydzień to początek kolejnych wielkich emocji na Wimbledonie. W poniedziałek dojdzie m.in. do kontynuacji spotkania Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem o awans do ćwierćfinału. O tym pojedynku oraz o pozostałych starciach porozmawiamy tradycyjnie w Studio Wimbledon w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.