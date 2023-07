Powrót do Jastrzębskiego Węgla! "Cel, który sobie założyłem, właśnie się spełnił"

Bartosz Makoś to siatkarz bardzo dobrze znany siatkarskiej społeczności w Jastrzębiu-Zdroju. Jest jastrzębianinem i wychowankiem Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W siatkarskiej kuźni tego klubu był od początku jej istnienia, przechodząc później w niej przez wszystkie kategorie wiekowe – od młodzika przez kadeta po juniora.

Jako adept Akademii Talentów wywalczył kolejno: brązowy medal mistrzostw Polski kadetów, złoto Młodej Ligi, a także złoto i srebro mistrzostw Polski juniorów. W 2017 roku został wybrany najlepszym libero turnieju finałowego mistrzostw Polski juniorów w Kętrzynie.

Po skończeniu Akademii trafił do Cuprum Lubin, w barwach którego zadebiutował w PlusLidzie. Na Dolnym Śląsku występował przez cztery sezony, a stamtąd przeniósł się do Aluron CMC Warty Zawiercie. Z zagłębiowskim klubem zdobył brązowy medal w PlusLidze. W kolejnym sezonie wyjechał do Włoch, gdzie trenował z tamtejszymi klubami z niższych lig, ale nie został zgłoszony do rozgrywek.

W styczniu 2023 roku Warta raz jeszcze sięgnęła po Makosia, a stało się to w momencie, kiedy zawierciańskie szeregi opuścił libero Jędrzej Gruszczyński. Klub z Zawiercia był rywalem jastrzębian w półfinale PlusLigi, a ostatecznie zakończył miniony sezon ligowy na czwartym miejscu.

– Wiadomość o zainteresowaniu Jastrzębskiego Węgla moją osobą przyjąłem jako duże szczęście. Jestem z Jastrzębia, jestem wychowankiem tego Klubu, więc cel, który założyłem sobie będąc jeszcze w Akademii Talentów, właśnie się spełnił – powiedział Bartosz Makoś.

Jakie są jego oczekiwania związane z klubem?

– Jak największy rozwój. Zawsze powtarzam, że chcę się rozwijać i nadal iść do przodu. Jastrzębski Węgiel to na pewno jest miejsce, w którym szanse na ten rozwój mam – dodał libero.

