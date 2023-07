Raków zaczyna bitwę o Ligę Mistrzów. Jerzy Brzęczek: To byłoby genialne

- Myślę, że w ostatecznym rozrachunku Raków trafi do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. Oczywiście, byłoby genialną rzeczą, gdyby się mu udało przebić do Ligi Mistrzów – powiedział nam Jerzy Brzęczek u progu walki Rakowa Częstochowa o awans do Champions League. Dziś o godz. 20 Raków podejmuje Florę Tallinn.

Byłemu selekcjonerowi reprezentacji Polski raduje się serce, gdy widzi sukcesy Rakowa Częstochowa. W tym klubie był piłkarzem do 1988 r., a do 2014 r. jeszcze go trenował. "Medaliki” przystąpią dziś do walki o Ligę Mistrzów z Florą Tallinn (godz. 20) już z nowym trenerem Dawidem Szwargą, ale bez Iviego Lopeza, który doznał kontuzji w niedawnym sparingu z Puszczą Niepołomice.

Jerzy Brzęczek: Awans Rakowa do Ligi Mistrzów byłby wielkim świętem

Droga do Champions League dla mistrzów Polski, którzy nie będą rozstawieni na żadnym etapie eliminacji, raczej nie będzie usłana różami. Jak Jerzy Brzęczek ocenia szanse na podbój Europy przez częstochowian?

- Ja myślę, że w ostatecznym rozrachunku Raków trafi do fazy grupowej któregoś z europejskich pucharów. Oczywiście, byłoby genialną rzeczą, gdyby się mu udało przebić do Ligi Mistrzów. Dla Rakowa i całej polskiej piłki byłoby to wielkie święto – uważa trener Brzęczek.

Podkreśla też drogę, jaką przeszedł klub Michała Świerczewskiego.

- Praca, która została wykonana w ostatnich siedmiu latach, awans z drugiej ligi, później do Ekstraklasy, zdobycie mistrzostwa Polski to fantastyczna historia, która będzie ciężka do pobicia przez inny klub – uważa były trener kadry narodowej.

Jerzy Brzęczek: Dawid Szwarga zmieni niuanse w grze ofensywnej Rakowa

Jerzy Brzęczek jest optymistą i uważa, że nowy trener Dawid Szwarga powinien sobie poradzić z zastąpieniem charyzmatycznego Marka Papszuna, który pod Jasną Górą spędził siedem lat.

- Trener Papszun odszedł, ale myślę, że Dawid Szwarga ma na tyle doświadczenia, że powinien sobie poradzić, tym bardziej, że to jest młody i ambitny gość. Asystując trenerowi Papszunowi przeżył wiele, ma z tych doświadczeń swoje wnioski i zapewne w grze ofensywnej zmieni pewne niuanse – przewiduje Brzęczek.

Latem częstochowska szatnia przeszła przemeblowanie. Zespół opuścili m.in.: Vladislavs Gutkovskis, Patyk Kun, Sebastian Musiolik, Mateusz Wdowiak i Tomas Petrasek, który w Rakowie był jeszcze od czasów drugoligowych. Natomiast lista piłkarzy pozyskanych wygląda jeszcze bardziej imponująco. Są na niej zwłaszcza: Adnan Kovacević, Kamil Pestka, John Yeboah, Maxime Dominguez i Łukasz Zwoliński.

Jerzy Brzęczek: Raków jest silniejszy po ostatnich transferach

- Na pewno jest to moment, w którym Raków – patrząc na jego transfery – w moim odczuciu jest silniejszy. Na pewno kontuzja Iviego Lopeza to bezsprzecznie osłabienie. Jego zastąpienie nie będzie łatwe. Z drugiej strony, Raków w ostatnich sezonach prezentował się bardzo dobrze pod względem organizacji. To była jego największa siła i myślę, że w tym względzie nic się nie zmieni – podkreśla Jerzy Brzęczek.

Wicemistrz olimpijski z Barcelony wraca także do ubiegłorocznej walki o europejskie puchary, z której Raków odpadł na ostatniej prostej.

- W walce o europejskie puchary przed rokiem Raków odpadł po dramatycznej końcówce ze Slavią Praga. Zatem zebrał doświadczenie, które jest bardzo ważne. Myśląc o europejskich pucharach musisz zapłacić frycowe. Myślę także o podróżach, organizacji. Raków już to ma za sobą. Kibicuję, trzymam kciuki i wierzę, że w tym sezonie Raków będzie się prezentował bardzo dobrze i na pewno zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy, bądź Ligi Konferencji – zakończył Jerzy Brzęczek.