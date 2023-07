Przełamanie młodych Polaków! Pewne zwycięstwo z Tajlandią

Jeszcze zanim obie drużyny pojawiły się na parkiecie, miały pełną świadomość, że są już pozbawione szans na czołowe lokaty. Polacy, po porażkach z Iranem i Bułgarią, stracili nadzieję na medal - a przecież przed wyjazdem do Bahrajnu zapowiadali walkę nawet o mistrzostwo. Tajlandia również wypisała się z gry o najwyższe cele.

I jednym, i drugim pozostanie więc rywalizacja o miejsca 5-8. Najpierw jednak musiały rozegrać starcie między sobą. Niezależnie od okoliczności - trenerzy obu ekip oczekiwali ambitnej postawy. Lepiej w tę potyczkę weszli Azjaci, którzy prowadzili 3:1. Później inicjatywę przejęli jednak Polacy - najpierw wyrównali stan gry, a później wyraźnie odskoczyli rywalom. Wypracowali sobie cztery punkty przewagi i mogli bronić jej w kolejnych minutach. Byli skuteczni i nie tylko nie tracili zaliczki, ale i konsekwentnie ją zwiększali. Ostatecznie wygrali seta 25:16.

W drugiej odsłonie "Biał-Czerwoni" również byli stroną dominującą. Tym razem dobrze zaczęli seta, zdobywając trzy punkty z rzędu. Pozwolili rywalom zbliżyć się do siebie przy stanie 5:6, ale później znów zbudowali przewagę. Zanotowali między innymi serię sześciu "oczek" nieprzerwanych żadnym punktem rywali. W efekcie wygrali seta 25:17 i w meczu prowadzili już 2:0.

W tej sytuacji pozostało im zamknąć spotkanie, pieczętując swój triumf. Choć tym razem Tajlandia wyszła na prowadzenie 2:0, Polacy szybko wrócili do właściwej gry. Znów budowali przewagę, ale trzeba przyznać, że rywale potrafili nawiązać walkę. Doprowadzili do remisu przy stanie 12:12. Końcówka seta to jednak popis Polaków. Ostatecznie wygrali oni 25:18

Polska U-21 - Tajlandia U-21 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

JŻ, Polsat Sport