Zaskakujące wyznanie utytułowanej sportsmenki. "Mam ciężką postać ADHD"

27-letnia obecnie sportsmenka od najmłodszych lat uchodziła za cudowne dziecko golfa, a jeszcze przed osiemnastymi urodzinami miała na koncie między innymi triumf w zaliczanym do Ladies European Tour turnieju Lalla Meryem Cup. Była również najmłodszą zawodniczką, która wystąpiła w międzynarodowych zawodach Solheim Cup.

Na początku bieżącego roku Hull miała jednak ogromne problemy podczas treningów i zawodów. Brytyjka zdecydowała się nawet na czterotygodniową przerwę na podreperowanie zdrowia psychicznego. W rozmowie z BBC Radio Norfolk sportsmenka zdradziła, że zdiagnozowano u niej ciężką postać ADHD.

- Od dawna miałam tendencję do szybkiego nudzenia się czy błyskawicznego tracenia koncentracji na polu golfowym. Całe życie myślałam jednak, że to naturalna rzecz. Teraz wiem jednak, skąd się biorą moje problemy, co jest ich wyzwalaczem i - co dla mnie najważniejsze - jak mogę sobie z nimi radzić. Jedną z najlepszych metod na uspokojenie myśli i odzyskanie równowagi jest dla mnie patrzenie na morze. Miałam ostatnio bardzo piękne widoki i od razu przełożyło się to na wynik - powiedziała Charley Hull, która zakończyła US Open na drugim miejscu.

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i/lub koncentracji. Osoby dotknięte zaburzeniami z grupy ADHD często wykazują się brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością.

