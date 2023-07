Drugie zwycięstwo polskich siatkarek! Były emocje, ale wystarczyły trzy sety

Polki nerwowo rozpoczęły to spotkanie, popełniając kilka błędów własnych, przez co zawodniczki z Gruzji szybko objęły trzypunktowe prowadzenie (1:4). Szkoleniowiec przeciwniczek, Jurij Mielniczuk, poprosił o przerwę dla swojego zespołu, gdy w polu serwisowym zaczęła punktować Gabriela Robińska (7:6), nie wytrąciło to jednak Polek z równowagi i dzięki konsekwencji w ataku tym razem to one zbudowały sobie przewagę (15:11). Gruzinki były mocno zdeterminowane, by odrobić straty, na lewym skrzydle bardzo dobrze prezentowała się przyjmująca Melania Katsitadze (17:17). W polskim zespole doszło do podwójnej zmiany, gdy rywalki ponownie odskoczyły na trzy oczka – na boisku pojawiły się Zuzanna Kicman oraz Martyna Bulzacka (21:18). Zwycięzcę premierowej odsłony wyłoniła dopiero długa walka na przewagi, rozstrzygnięta na swoją korzyść przez reprezentację Polski (29:27).

Zobacz także: Polskie siatkarki przegrały z Chorwacją. Kolejny tie-break Biało-Czerwonych!

Drugiego seta Gruzinki rozpoczęły od dwóch skutecznych akcji, jednak zmotywowane Polki prędko narzuciły rywalkom swój dobry rytm gry z poprzedniej partii (5:2). Z przechodzącej piłki skutecznie zaatakowała Hanna Redzimska (7:4), w końcu zafunkcjonował także polski blok (12:8). W krótkim czasie trener rywalek wykorzystał obie przysługujące mu przerwy, ale nie przyniosło to poprawy w grze jego zespołu. Punkt bezpośrednio z zagrywki zapisała na swoim koncie Wiktoria Szewczyk (16:10), Gruzinki natomiast nie były w stanie zrobić przejścia i uwolnić się z bardzo problematycznego dla nich ustawienia (20:10). Po dramatycznej walce w końcówce pierwszej partii, tym razem Polki bez najmniejszych problemów odniosły wysokie zwycięstwo (25:15).

Na początku trzeciej odsłony reprezentantki Polski straciły nieco koncentracji, co szybko wykorzystały walczące o pozostanie w meczu Gruzinki (2:5). Dobra dyspozycja między innymi atakującej Nataszy Ornoch pozwoliła Polkom doprowadzić do wyrównania wyniku (8:8), ale dzisiejsze rywalki nie zamierzały poddać się bez walki i przez dłuższy czas raz po raz obejmowały jedno-dwupunktowe prowadzenie (13:14). Na liderkę gruzińskiego zespołu wyrosła najlepiej punktująca Magda Kobaidze (18:18), jednak w kluczowym momencie ręki nie wstrzymywała także polska atakująca (23:21). Punkt na wagę zwycięstwa w trzech setach Polki zdobyły po błędzie gruzińskiej zawodniczki, która zaatakowała bezpośrednio w antenkę (25:23).

ME siatkarek U17 są rozgrywane w Vrnjačkiej Banji (grupa I) oraz w węgierskiej Békéscsabi (grupa II). W fazie grupowej, rozgrywanej systemem "każdy z każdym", drużyny grają po siedem spotkań. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do półfinałów.

Polska – Gruzja 3:0 (29:27, 25:15, 25:23)

RM, Polsat Sport, pzps.pl