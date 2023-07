Czas wyłonić triumfatora tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. O zwycięstwo w turnieju powalczą Chiny i Turcja. Obie reprezentacje stoją przed szansą na swoje pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Transmisja meczu Chiny - Turcja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Na drodze do finału do finału Chinki pokonały kolejno Brazylijki w ćwierćfinale i Polki w półfinale. Z Biało-Czerwonymi uporały się w trzech setach. Tym samym zawodniczki z Azji staną przed szansą na pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów. Do tej pory dwukrotnie sięgały po brązowe medale.

Turczynki również do tej pory dwa razy stawały na podium tych rozgrywek. Miało to miejsce w latach 2018 i 2021, gdy odpowiednio zajmowały drugą i trzecią lokatę. W fazie play-off zawodniczki Daniele Santarelliego w pokonanym polu pozostawiły Włoszki i Amerykanki. Reprezentację USA w półfinale pokonały w czterech setach.

Dla jednej z ekip ta noc będzie historyczna. Która drużyna wyjdzie zwycięsko z tego starcia?

Transmisja meczu Chiny - Turcja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 00:20.

mtu, Polsat Sport