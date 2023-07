Triumfator Wimbledonu zrezygnował z dwóch kolejnych turniejów

Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz zrezygnował z gry w dwóch turniejach na kortach ziemnych - ATP 500 w Hamburgu w Niemczech i ATP 250 w Umag w Chorwacji, w których był finalistą w ubiegłym roku. Lider rankingu ATP chce skupić się na przygotowaniach do wielkoszlemowego US Open.

Alcaraz w niedzielę zwyciężył w Wimbledonie, trzecim turnieju wielkoszlemowym sezonu. Po zakończeniu rozgrywek zaplanował kilka dni wolnego, by następnie rozpocząć przygotowania do gry na kortach twardych.

W tym celu opuści dwa turnieje rozgrywane na mączce, w których w zeszłym roku dotarł do finału. Ważniejsze w tym sezonie jest dla niego jednak odpowiednie przygotowanie do wielkoszlemowego US Open, w którym będzie bronił tytułu i 2000 punktów rankingowych.

20-letni Hiszpan, który dzięki zwycięstwu w Wimbledonie jako pierwszy zapewnił sobie grę w turnieju ATP Finals, zamierza wrócić do rywalizacji dopiero na początku sierpnia na dwie imprezy rangi ATP 1000 - w Toronto i w Cincinnati. Zmagania w Kanadzie potrwają od 7 do 13 sierpnia, natomiast w Stanach Zjednoczonych od 13 do 20 sierpnia.

JŻ, PAP