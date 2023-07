Jest ranking WTA po Wimbledonie! Co z pozycją Świątek?

Iga Świątek utrzymała pozycję liderki w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek, mimo że w wielkoszlemowym Wimbledonie odpadła w ćwierćfinale. Białorusinka Aryna Sabalenka dzięki awansowi do półfinału tej imprezy zmniejszyła stratę do Polki do 470 punktów.

Polska liderka zestawienia WTA w tegorocznej edycji Wimbledonu zanotowała najlepszy wynik w karierze, docierając do ćwierćfinału. To jej wystarczyło, by utrzymać pierwsze miejsce w światowym zestawieniu, chociaż pomogła jej w tym Tunezyjka Ons Jabeur, która wyeliminowała w półfinale tej imprezy Sabalenkę. Gdyby to Białorusinka awansowała do finału, zostałaby nową liderką rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Su-Wei Hsieh i Barbora Strycova najlepsze w deblu na Wimbledonie

W czołowej "10" doszło do dwóch zmian na pozycjach. Czeszka Petra Kvitova zamieniła się miejscami z Greczynką Marią Sakkari, natomiast duży awans zanotowała triumfatorka Wimbledonu Czeszka Marketa Vondrousova, która "skoczyła" z 42. pozycji na 10.

Fręch, która na londyńskich kortach odpadła w pierwszej rundzie, a także Linette, która zakończyła udział w ostatnim turnieju wielkoszlemowym na trzeciej rundzie, zanotowały spadek w zestawieniu.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek wciąż zajmuje drugie miejsce; wyprzedza ją tylko Sabalenka, różnica między nimi wzrosła do 770 pkt.



Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego jest pierwsza na liście WTA od 4 kwietnia 2022, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem i poprosiła o skreślenie jej nazwiska z zestawienia.

Dotychczas w historii było 28 liderek rankingu światowego, czyli klasyfikacji opracowywanej od 3 listopada 1975 roku przez Women's Tennis Association (WTA), tj. organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.

W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA zajmuje 11. miejsce. Dziesiąta Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki na szczycie była 71 tygodni. Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni, pozostaje Niemka Steffi Graf.

jbartosiewicz, PAP