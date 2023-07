Wrócił jako gwiazda Ekstraklasy. Teraz zostanie sprzedany?

Klub ten w poprzednim sezonie walczył o utrzymanie w greckiej Superlidze i po rozpaczliwej batalii zdołał uniknąć degradacji. Teraz pragnie wzmocnić się, aby tym razem nie drżeć do samego końca o ligowy byt. Jak podaje portal "Lamiaole.gr", włodarze PAS Lamia 1964 chcieliby mieć w swoich szeregach Carlitosa. Podobno trwają już negocjacje z Legią w sprawie transferu.

Biorąc pod uwagę, że Hiszpanowi został już tylko rok ważnego kontraktu z "Wojskowymi", ci nie powinni robić problemów z jego odejściem. Zawodnik najprawdopodobniej nie będzie bowiem brany pod uwagę do gry w podstawowym składzie u Kosty Runjaicia, a za rok musiałby odejść za darmo. Dla wicemistrzów Polski zatem to ostatnia szansa, aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze. Negocjacje nie powinny być z tego powodu "twarde".

Carlitos grał już w Grecji w barwach Panathinaikosu w latach 2020-2022. W 62 meczach ligowych zdobył 16 bramek. Z Aten trafił w poprzednim roku do Legii, w której rozegrał 21 spotkań w PKO BP Ekstraklasie, ale strzelił zaledwie jednego gola. Dorzucił jeszcze trzy trafienia w czterech starciach w Fortuna Pucharze Polski.

33-latek wracał do Polski jako jedna z największych gwiazd PKO BP Ekstraklasy ostatnich lat. W 2017 roku związał się z Wisłą Kraków, w której spędził sezon. To wystarczyło jednak do zdobycia przez niego korony króla strzelców. W 36 meczach strzelił 24 gole i zanotował siedem asyst. Następnie podpisał umowę z Legią. Zdobył wówczas 16 bramek i zapisał na swoim koncie sześć asyst w 36 potyczkach ligowych. W 2019 roku zamienił Polskę na Zjednoczone Emiraty Arabskie.