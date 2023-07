Napoli przygotowuje się na odejście Zielińskiego? Jest potencjalny następca Polaka

Zdaniem "Foot Mercato" kandydatem do zastąpienia Polaka jest Giovani Lo Celso. Argentyńczyk jest aktualnie zawodnikiem Tottenhamu, z którym ma umowę do końca czerwca 2025 roku. Poprzedni sezon 27-latek spędził na wypożyczeniu w Villarreal. W ekipie "Żółtej Łodzi Podwodnej" był głównie rezerwowym. Wiele wskazuje na to, że Tottenham będzie chciał sprzedać Lo Celso, a Napoli może być nim zainteresowane.

Najprawdopodobniej wszystko będzie zależało od sytuacji Zielińskiego. Jeszcze kilka dni temu włoskie media przekonywały, że Polak jest o krok od transferu do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsza liga rośnie w siłę, dzięki ogromnym pieniądzom. Tego lata na Bliski Wschód przenieśli się m.in. Karim Benzema, Kalidou Koulibaly czy N'Golo Kante. W kontekście pomocnika reprezentacji Polski nie można również wykluczyć przenosin wewnątrz Serie A. Zainteresowanie Zielińskim wykazuje Lazio, którego szkoleniowcem jest Maurizio Sarri. 64-latek był trenerem Polaka w Empoli i Napoli.

Nadal nie można wykluczyć opcji, że Zieliński zdecyduje się na pozostanie w ekipie mistrza Włoch. Jego kontrakt z "Azzurri" wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku. Negocjacje w sprawie jego przedłużenia trwają już jednak dość długo. Jeżeli 82-krotny reprezentant Polski nie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy, to Napoli z pewnością będzie chciało go sprzedać. W takiej sytuacji będzie to ostatnia szansa na zarobienie na Polaku.

Zieliński ma za sobą znakomity sezon w barwach Napoli. Po niespełna siedmiu latach występów w klubie wraz z drużyną wywalczył mistrzostwo Włoch. Polski pomocnik odegrał ważną rolę w osiągnięciu sukcesu.

mtu, Polsat Sport