Polski talent znowu trafił na wypożyczenie. Zagra w Holandii

W poprzedniej kampanii Kozłowski spisywał się dobrze. W barwach Vitesse rozegrał łącznie 30 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Warto wspomnieć, że większość spotkań rozpoczynał w wyjściowym składzie. Jego zespół ukończył rozgrywki Eredivisie na 10. miejscu.

Władze klubu były na tyle zadowolone z postawy Polaka, że zdecydowały się wypożyczyć go ponownie. Przypomnijmy, że Kozłowski wciąż jest zawodnikiem Brighton & Hove Albion, do którego trafił na początku 2022 roku z Pogoni Szczecin. Angielski klub zapłacił wówczas za niego 11 milionów euro i niezwłocznie wypożyczył go do Royale Union Saint-Gilloise.

Ligi belgijskiej Kozłowski nie podbił. W kolejnym sezonie Kozłowski pozostał w Beneluksie. W Holandii szło mu już znacznie lepiej.

Urodzony w 2003 roku zawodnik ma na swoim koncie sześć występów w dorosłej reprezentacji Polski. Wielki fanem jego talentu był Paulo Sousa, który zabrał go na Euro 2020. Kozłowski zagrał w dwóch meczach fazy grupowej i został najmłodszym uczestnikiem mistrzostw Europy w historii.

W ostatnim czasie były gracz Pogoni Szczecin częściej występuje w kadrze U-21. W czerwcu zagrał w spotkaniach przeciwko Finlandii i Czarnogórze.

mtu, Polsat Sport