To już oficjalne! Piątek ma nowy klub, spotka w nim innego Polaka

Poprzedni sezon Piątek spędził na wypożyczeniu do Salernitany. Wystąpił w 33 meczach ligowych, w których zdobył cztery bramki i dołożył do nich pięć asyst. Zespół z południa Italii nie zdecydował się na transfer definitywny, w związku z czym napastnik wrócił do Herthy Berlin. Ta jednak również nie widziała go w swoich planach i zawodnik musiał szukać nowego pracodawcy.

Według medialnych doniesień naszym reprezentantem interesowały się między innnymi Genoa, saudyjskie Al Khaleej, a nawet portugalski Sporting. Ostatecznie 28-latek trafił jednak do ligi tureckiej.

🎶 𝘗𝘢 𝘗𝘢 𝘗𝘢 🔫



✍️🏻 Hoş geldin Krzysztof Piątek pic.twitter.com/tcwThfH8QW — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 18, 2023

Napastnik podpisał trzyletni kontrakt. Niemieccy dziennikarze informują, że berlińczycy nie zarobią na razie żadnych pieniędzy na tej transakcji. W umowie zawarto jednak różne bonusy, które mają zagwarantować klubowi zarobek w przyszłości.

W zespole ze Stambułu występuje jeden Polak, co ciekawe także napastnik. Patryk Szysz trafił tam z Zagłębia Lubin w lipcu 2022 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, strzelił 6 goli i zanotował 5 asyst. Głównie wchodził z ławki rezerwowych.

W zeszłych rozgrywkach Basaksehir zajął 5. miejsce w tabeli ligi tureckiej.

JŻ, Polsat Sport